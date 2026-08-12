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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Hiszpania

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Estremadura
4
Badajoz
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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7 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Urokliwe mieszkanie na parterze z małym prywatnym ogrodem, tarasem, basenem i parkingiem, po…
$321,285
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 257 m²
Piętro 1/2
Zachęcające mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem, siłownią i spa z panor…
$655,236
VAT
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$293,162
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie - Orihuela Costa (Playa Flamenca), Powierzchnia zabudowana 80m2, 1m2, 18m2, 2 syp…
$269,513
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
SunPlace jest promotorem pochodzącym z grupy biznesowej Residencial Playa Flamenca i Vistabe…
$269,731
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
SunPlace jest promotorem pochodzącym z grupy biznesowej Residencial Playa Flamenca i Vistabe…
$321,516
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Blanes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Piętro 2
LARGE RECENTLY BUILT 5-BEDROOM DUPLEX WITH POOL AND A LARGE TERRACE, IN BLANES  It is a g…
$453,261
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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