Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli

Marbella, Hiszpania
od
$794,629
;
21
ID: 27594
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasto
    Marbella

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza tworzą zrelaksowaną, nadmorską atmosferę, a jednocześnie zapewniają łatwy dostęp do najbardziej prestiżowych miejsc w Marbelli. Dzięki całorocznej aktywności, doskonałej gastronomii i dogodnym połączeniom, okolica oferuje idealny styl życia.

Apartamenty na sprzedaż w Marbelli, Malaga znajdują się w pobliżu codziennych udogodnień, plaża jest oddalona o mniej niż 1 km, Puerto Banús znajduje się niespełna 3 km dalej, centrum Marbelli około 9 km, a Międzynarodowe Lotnisko w Maladze tylko 48 km.

Zewnętrzna część inwestycji została zaprojektowana z myślą o dobrym samopoczuciu i integracji społecznej. Na dachu znajduje się basen typu infinity z zapierającymi dech w piersiach widokami, a na poziomie ogrodu – spokojny basen otoczony śródziemnomorskimi ogrodami krajobrazowymi, które tworzą ramy dla części wspólnych. Każdy szczegół, od przestronnych tarasów słonecznych po elegancką recepcję i strefę konsjerża podkreśla relaks, wspólnotę i współczesny styl życia nad morzem.

Wnętrza apartamentów wyróżniają się nowoczesnym, funkcjonalnym i wyrafinowanym designem. Przestronne, otwarte układy, obfitość naturalnego światła i płynna integracja przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną tworzą świeżą i przyjazną atmosferę. Każde mieszkanie zostało starannie zaplanowane, aby zmaksymalizować komfort łącząc czyste linie z eleganckimi wykończeniami, oferując idealną równowagę między stylem a funkcjonalnością.


AGP-01010

Lokalizacja na mapie

Marbella, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

