Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$323,738
;
13
ID: 27711
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    San Miguel de Salinas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel

San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny, a jednocześnie dobrze skomunikowany styl życia. Otoczone naturą i jeziorami solnymi, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących połączenia relaksu i wygody.

Codzienne udogodnienia znajdują się w pobliżu kompleksu: supermarkety i restauracje znajdują się zaledwie 0,6 km od budynku, a centrum miasta tylko 1 km. Pole golfowe Villamartín oddalone jest o 6,8 km, a centrum handlowe La Zenia Boulevard o 9,1 km. Plaże Orihuela Costa, takie jak Playa Flamenca, znajdują się około 10,7 km dalej. Torrevieja położona jest 13,6 km od San Miguel, a tętniące życiem miasto Murcja 57,9 km. Najbliższe lotniska to Międzynarodowe Lotnisko w Murcji (61,2 km) oraz Lotnisko w Alicante (63,5 km), co zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne.

Osiedle znajduje się w nowo wybudowanym, 7-piętrowym budynku mieszkalnym o eleganckim, nowoczesnym designie. Do dyspozycji mieszkańców są przestronne części wspólne, w tym duży basen, zagospodarowane tereny zielone, podziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie. W budynku znajduje się również winda, ułatwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji.

Dostępne apartamenty na sprzedaż w San Miguel de Salinas oferowane są w różnych układach z 2 lub 3 sypialniami oraz 2 łazienkami. Lokale na parterze posiadają prywatne ogrody, natomiast apartamenty na najwyższym piętrze prywatne solaria z panoramicznymi widokami. Wszystkie mieszkania mają otwarte kuchnie połączone z salonami, które prowadzą na przestronne tarasy idealne do korzystania z klimatu śródziemnomorskiego. Wykończenia najwyższej jakości zapewniają styl i komfort w każdym wnętrzu.


ALC-01074

Lokalizacja na mapie

San Miguel de Salinas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

