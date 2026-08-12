Cudzoziemcy, aby kupić nową nieruchomość w Hiszpanii od dewelopera lub właściciela, muszą otworzyć konto w lokalnym banku i uzyskać numer NIE. Następnie trzeba zarezerwować obiekt, który nam się podoba, wpłacając z góry depozyt. Następnie trzeba rozliczyć się z wynajmującym u notariusza i uzyskać prawa do mieszkania. Cały proces trwa około 30–60 dni.