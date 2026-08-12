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Nowe budynki na sprzedaż w Hiszpania

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Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
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Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Benahavis, Hiszpania
od
$559,724
Wyjątkowy rozwój położony w Cancelada, jednym z najlepszych obszarów Nowej Złotej Mili Estepona. Kompleks mieszkalny posiada dupleksy, domy jednorodzinne z ogrodem i / lub duże tarasy, a także penthouses z solarium. Domy będą miały magazyn i garaż, a w większości z nich można podziwiać wsp…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Ojen, Hiszpania
od
$359,384
Nowe domy budować w Ojén, zaledwie 10 minut od Marbella, znajduje się w spokojnym otoczeniu naturalnym z doskonałych połączeń transportowych. Obejmuje miejsce parkingowe, magazyn i certyfikację energetyczną klasy A, zapewniając trwałość i znaczne oszczędności energii, a także ekskluzywną kon…
Agencja
Muse
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Willa Ispania gorod Kadis
Willa Ispania gorod Kadis
Willa Ispania gorod Kadis
Willa Ispania gorod Kadis
Willa Ispania gorod Kadis
Pokaż wszystko Willa Ispania gorod Kadis
Willa Ispania gorod Kadis
Taraguilla, Hiszpania
od
$3,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż😍La Roca de San DiegoOddzielona willa, nowy budynek.Sprzedane za 2,700,000 euroPowierzchnia wewnętrzna - 436 m2Tarasy - 155 m2Wykres - 1000 m24 sypialnie6 łazienekSauna, kryty basen, okno w piwnicy z widokiem na basen.Panoramiczny, morski.5 minut do portu Sotogrande50 minut do lotnis…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Dzielnica mieszkaniowa Pure Sun Residences I y II
Manilva, Hiszpania
od
$452,785
Pure Sun Residences to rozwój dwóch i trzypokojowych apartamentów w wspaniałej urbanizacji w niezwykłej lokalizacji. Projekt łączy nowoczesną architekturę designu z doskonale zbadanym krajobrazem, który otacza budynek z jego rozległych ogrodów i wspólnych obszarów rekreacyjnych, które pozwal…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Koszt: od 340 000 € Data dostawy obiektu: sierpień, październik, listopad 2023 r   Kompleks mieszkaniowy Playa Flamenca znajduje się w gminie Oriuela Costa w tytułowej dzielnicy Playa Flamenca.   Kompleks składa się z kilku faz b…
Agencja
Риэлтор без границ
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Dzielnica mieszkaniowa Villa Omega
Benahavis, Hiszpania
od
$7,96M
Is an exclusive new development located in the heart of Madroñal, Benahavís. This exceptional project comprises two identical contemporary villas, both offering breathtaking panoramic sea views and set within a prestigious gated community with 24-hour security. This villa spans three leve…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Villa Valle Romano Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$2,01M
Modern luxury villa with infinity pool and panoramic views. Introducing a stunning new villa currently under construction in the prestigious Roman Valley, offering unparalleled views and exceptional modern design. This contemporary masterpiece combines minimalist architecture with luxuriou…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alya Mijas Fase 2
Mijas, Hiszpania
od
$605,230
New development of contemporary semidetached homes, located in Riviera del Sol, Mijas. The new homes have 3 and 4 bedrooms and have a built space up to 145m². They are distributed over two floors, including a private garden and the option to have private pool too! Each home has been designe…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Dzielnica mieszkaniowa NAVIGOLF SUITES
Mijas, Hiszpania
od
$773,602
Navigolf Suites, the fifth phase of the prestigious residential complex in La Cala de Mijas. An exclusive development of 50 homes with 1, 2 and 3 bedrooms, featuring a terraced architecture that blends seamlessly with the surroundings and offers breathtaking sea views
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Dzielnica mieszkaniowa Villa Selene Europa Golf
Mijas, Hiszpania
od
$2,84M
Located in the extraordinary setting of La Cala Golf in Mijas, this villa is a sophisticated residence featuring contemporary architecture where elegance, nature, and privacy blend in perfect harmony within one of the most sought-after residential enclaves on the Costa del Sol. La Cala Golf…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Dzielnica mieszkaniowa The Meadows
Mijas, Hiszpania
od
$729,234
Rok realizacji 2026
The Meadows is a new project in La Cala Golf Resort formed by 26 spacious townhouses in front line golf position with panoramic views of the resort and Mijas valley. South-west orientation. The homes are distributed over 3 levels in a private gated community with communal pool and gardens. …
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Dzielnica mieszkaniowa Vista Lago
Benahavis, Hiszpania
od
$7,96M
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
Agencja
Muse
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Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Pokaż wszystko Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$10,27M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące wille inspirowane Lamborghini w Benahavis, Costa del Sol Wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy w regionie Costa del Sol, Malaga, Benahavis. Benahavis jest jedną z najbardziej prestiżowych przestrzeni życiowych w Hiszpanii, pomijając cały region Costa del Sol. Benahavis ofer…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Abril
Dzielnica mieszkaniowa Abril
Dzielnica mieszkaniowa Abril
Dzielnica mieszkaniowa Abril
Dzielnica mieszkaniowa Abril
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Abril
Dzielnica mieszkaniowa Abril
Casares, Hiszpania
od
$486,914
New project consisting of 65 homes with options for 2 and 3 bedrooms, all with a parking space and storage room. All properties have been designed with meticulous attention to detail, making the most of the sun, the landscape, and the sea of the Costa del Sol. Located in Casares, you will f…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$264,744
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 1
Fuengirola, Hiszpania
od
$1,15M
New development located in the heart of Reserva del Higuerón. It is ideally located between the Costa del Sol’s most popular cities: Malaga, the capital, and Marbella, an international benchmark for luxury. With an excellent communication network, it is just a 10 minute drive from Malaga Int…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$363,409
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Pokaż wszystko Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Velez Malaga, Hiszpania
od
$512,066
Rok realizacji 2028
Wille z Widokiem na Morze i Przestronnymi Tarasami w Prestiżowej Lokalizacji w Maladze Lagos to urocza nadmorska osada położona na wschodnim krańcu Vélez-Málaga, pomiędzy El Morche a Mezquitilla. Ta niewielka wioska rybacka zachowała tradycyjny andaluzyjski charakter, bielone domy, spokojna …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Dzielnica mieszkaniowa The Bay Collection
Benalmadena, Hiszpania
od
$3,36M
Situated on the highest part of Higueron, the development is the latest addition to our area of detached villas. With magnificent views of the Bay of Fuengirola in the heart of the Costa del Sol, you will feel right at home. Our luxurious houses are unique in design and are tailored to your…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Dzielnica mieszkaniowa Nova Marina
Fuengirola, Hiszpania
od
$591,578
Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort. The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny wint…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Dzielnica mieszkaniowa Culmia Cala Swing Mijas II
Mijas, Hiszpania
od
$343,570
New development of apartments located in the town of La Cala de Mijas, in the province of Malaga. Located next to the golf course Calanova Golf Club, this exclusive residential combines the tranquility of a residential area with the proximity to the best beaches of the Costa del Sol, offerin…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$1,91M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem, Certyfikatem BREEAM z Dużymi Tarasami w Fuengirola Projekt ten zlokalizowany jest na terenie gminy Fuengirola. Położona w samym sercu Costa del Sol, tętniąca życiem Fuengirola może poszczycić się pięknymi piaszczystymi plażami, doskonałymi udogodnieniami…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Prana - STUPA
Benahavis, Hiszpania
od
$3,78M
We proudly present the latest masterpiece in our exclusive luxury villa portfolio. Designed to capture sweeping panoramic views, it showcases the craftsmanship, elegant detailing, and advanced specifications that define all our projects. Balancing contemporary architecture with cutting-edge …
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Alcalá del Valle
Dzielnica mieszkaniowa Villa Alcalá del Valle
Coin, Hiszpania
od
$954,488
Discover this spectacular villa in Coín, a true oasis of peace nestled in a stunning natural setting. Surrounded by lush nature and boasting breathtaking panoramic views, this property offers the perfect balance of tranquility, privacy, and beauty. The home stands out for its elegant and br…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Dzielnica mieszkaniowa Cala Serena Sun
Mijas, Hiszpania
od
$769,051
New residential complex designed for your comfort and that of yours, where each day can be better than the last. This exclusive development consists of 68 semi-detached single-family homes, with 3 and 4 bedroom options. Distributed in 8 rows, 6 of them have a basement for parking and stora…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Dzielnica mieszkaniowa Tresora Villa B
Benahavis, Hiszpania
od
$5,68M
An exclusive residential development in La Quinta, a gated community with 24-hour security. Perfectly situated between the Mediterranean Sea and La Concha Mountain, it offers exceptional panoramic views. The abundance of natural green spaces in the surrounding area provides a sense of peac…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Estepona, Hiszpania
od
$1,49M
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exc…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Brisa
Benahavis, Hiszpania
od
$2,72M
Modern 4-Bedroom Villa for Sale in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella. Tucked away in the serene residential enclave of El Paraíso, this stylish contemporary villa offers refined living on Marbella’s New Golden Mile, just minutes from Puerto Banús, San Pedro, and Estepona. Spread across…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Torrox Park, Hiszpania
od
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
Agencja
Muse
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Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
Agencja
EspanaTour
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Hiszpania
od
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Dzielnica mieszkaniowa Lantana Residencial Boutique
Mijas, Hiszpania
od
$256,557
Discover a new concept of urban living, where sophisticated design meets modern comfort. Each home has been carefully designed to offer a unique, intimate atmosphere with personality. 58 boutique apartments with high-end finishes, functional layouts, and impeccable attention to detail—space…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Mare Fase I
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$1,66M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$488,525
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$374,375
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zen
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,26M
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
Dzielnica mieszkaniowa Villa Satori
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,94M
Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a …
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Dzielnica mieszkaniowa Evoque
Fuengirola, Hiszpania
od
$510,805
An extraordinary residential project in the modern area of ​​Higuerón, designed to offer a unique experience thanks to its comprehensive selection of first-class amenities. Perched on a gentle hill in El Higuerón, a residential development designed for those seeking more than just a home: a…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$714,725
Rok realizacji 2028
Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-do…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Dzielnica mieszkaniowa Tailor-Made Villa Manilva
Estepona, Hiszpania
od
$2,27M
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Ojen, Hiszpania
od
$3,36M
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$290,425
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Dzielnica mieszkaniowa Villa Entrelagos I
Mijas, Hiszpania
od
$1,68M
This villa is a stunning modern home located within the prestigious La Cala Golf community in Mijas. Ideally situated in the heart of the resort, this luxurious villa is within easy reach of all the amenities of La Cala Golf, as well as the charming village of La Cala de Mijas and its renow…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Dzielnica mieszkaniowa Amphora Beach Residences Phase 3
Manilva, Hiszpania
od
$364,048
In your new home in the area of Manilva you will be surrounded by what really matters: nature, sea and your loved ones, thanks to the tranquility of living away from an electric, fast and routine life. It is located on the border between the provinces of Cádiz and Málaga, a privileged place…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
San Roque, Hiszpania
od
$11,15M
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Dzielnica mieszkaniowa Villa Ana
Artola, Hiszpania
od
$3,98M
Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings an…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Jardines de las Lagunas Phase 2
Mijas, Hiszpania
od
$468,257
The development belongs to a master plan that contemplates the development of several residential complexes, parks and a new commercial area. And, if that were not enough, just a few minutes walk away is the ambitious Great Park of the Costa del Sol, a 350,000 m2 park where leisure and sport…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Casares, Hiszpania
od
$265,072
Rok realizacji 2025
Położony w wyjątkowej enklawie u podnóża majestatycznej Alhambry, ten ekskluzywny boutique rozwoju zaledwie 14 pięter redefiniuje koncepcję luksusu i komfortu w sercu Granady. Każdy z jego pięter został zaprojektowany, aby zaoferować niezrównane doświadczenie, gdzie nowoczesność łączy się h…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Dzielnica mieszkaniowa Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Casares, Hiszpania
od
$5,69M
Nestled in the exclusive Finca Cortesin Resort, this magnificent villa showcases captivating architecture that offers a contemporary twist on golfside living. As you arrive, a private driveway welcomes you, providing convenient covered parking spaces for two cars. Spread across two floors,…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Dzielnica mieszkaniowa MOON 64
Manilva, Hiszpania
od
$434,355
Rok realizacji 2028
In the heart of Los Hidalgos, Manilva, Málaga, the new MOON 64 development is presented, a unique opportunity for those seeking quality of life and comfort on the Costa del Sol. This residential complex offers a selection of ground floor apartments, middle floor apartments, and penthouses, e…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Dzielnica mieszkaniowa Nikki Living Villas
Marbella, Hiszpania
od
$1,25M
Discover unparalleled luxury with this project, an exclusive villa development in Nueva Andalucía, Marbella. This innovative concept combines the ownership of a private residence with the enjoyment of high-end, premium hotel services. Located in a prime area of Marbella on the Costa del So…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Hiszpania
od
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Dzielnica mieszkaniowa LOOA Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$583,614
Discover an exclusive boutique residential development in one of the most sought-after locations on the Costa del Sol. A unique project that combines contemporary design, architectural elegance, and a privileged location just minutes from the sea, created for those seeking an exceptional liv…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
Dzielnica mieszkaniowa Brisas 12
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,77M
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Benagalbon, Hiszpania
od
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Gala Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Gala Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Gala Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Gala Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Gala Selwo
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$2,95M
Located in the heart of La Resina Golf, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set within a privileged natural environment where tranquillity, privacy and quality of life become the defining elements. Surrounded by prestigious golf courses and pro…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Capri Fase 3
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$510,805
Exclusive apartment complex with Mediterranean essence located in the resin golf just 10 minutes from San Pedro de Alcantara, and 15 minutes from Puerto Banus. Surrounded by mountainous environment and 10 minutes from the beach. It guarantees maximum privacy and optimizes the use of sunligh…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Benahavis, Hiszpania
od
$10,35M
Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry roo…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$776,942
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Dzielnica mieszkaniowa Mosher Collection
Benalmadena, Hiszpania
od
$995,444
Discover an exclusive new residential development comprising 44 elegant two- and three-bedroom homes, set in one of the most privileged areas of Benalmádena. Surrounded by nature and boasting spectacular open views of the Mediterranean Sea, this development has been designed to offer a sophi…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
Dzielnica mieszkaniowa BREEZE
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$750,505
Rok realizacji 2026
Breeze to spektakularny projekt 34 niesamowite apartamenty i penthouses, 2,3 i 4 sypialnie, w doskonałej lokalizacji, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylu życia. Obecnie jest w budowie, postępuje z tą samą starannością i szczegółami, które określają każdy z jego narożników. Dostawa jest …
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania Selwo
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$4,54M
Located in the heart of La Panera, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set in a privileged natural setting where tranquility, privacy, and quality of life are its defining features. Surrounded by prestigious golf courses and expansive protected…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Ojen, Hiszpania
od
$3,87M
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Estepona, Hiszpania
od
$523,319
An exclusive project consisting of 2, 3, and 4-bedroom apartments, designed to offer you maximum comfort and well-being. Located in a privileged setting, this development is the perfect place to find the happiness and relaxation you deserve. The development boasts excellent facilities, suc…
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Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Dzielnica mieszkaniowa Blue Wave
Manilva, Hiszpania
od
$466,436
Promotion of exclusive homes with spacious terraces that rise on the hill, making you feel like the world is at your feet. A residential complex located in Manilva, by the Mediterranean Sea, with a warm climate and a delightful gastronomy. You will find 784 km of Mediterranean coastline, 11…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Dzielnica mieszkaniowa Solenne
Benahavis, Hiszpania
od
$1,19M
A boutique complex located in the heart of the Costa del Sol's Golden Triangle, where the landscape unfolds in stunning layers, with rolling green hills and the deep blue Mediterranean stretching to the horizon. The commitment to an elevated lifestyle is evident in every detail of its caref…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$4,21M
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Hiszpania
od
$853,237
An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Albatros XV
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$517,750
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Casares, Hiszpania
od
$528,495
Rok realizacji 2029
Nowe Domy z Solarium i Tarasami w Casares Costa Casares Costa to uroczy nadmorski obszar w gminie Casares, łączący andaluzyjską tradycję ze śródziemnomorskim stylem życia. Znany z piaszczystych plaż, spokojnej atmosfery i naturalnego piękna, region oferuje idealną równowagę między relaksem a…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Dzielnica mieszkaniowa Dunique Marbella
Ricmar, Hiszpania
od
$5,92M
New and distinctive and unrivalled project beyond any other new development on Marbella’s coastline. A first-class residential project located beachfront on one of the last available plots facing the wonderful beaches in one of Marbella's most sought-after locations. It offers 96 spacious ap…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Absolute Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$732,647
Located on the Costa del Sol, this boutique complex of 24 homes overlooks the Mediterranean and offers a wonderful spectacle of light and tranquility. Live the lifestyle you deserve in this dreamlike enclave and get ready for a great experience! Known for its beaches, lush vegetation an…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1
Benahavis, Hiszpania
od
$2,50M
New project located in Benahavis district, it represents a significant elevation in the concept, quality and lifestyle hitherto known. The spacious ground floor apartments offer private gardens and swimming pools. The open and bright first floor properties feature generous terraces with st…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Benahavis, Hiszpania
od
$12,40M
Located on a 3,453 m² plot with over 1,789 m² of built-up area. Distributed over three levels, the architecture blends seamlessly with the forest through large windows. The interior volumes flow seamlessly into the open-plan living, dining, and kitchen areas, extending outside to the terrac…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Marbesa
Artola, Hiszpania
od
$4,43M
New Villa project located in Marbella. This property will be built on 3 floors with panoramic lift consisting of an entrance hall, 3 bedrooms with bathrooms en suite, and a garden with swimming pool, some trees and shrubs and a swimming pool. On the first floor, we have the guest toilet, a…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
Dzielnica mieszkaniowa SALVIA I
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$1,48M
Rok realizacji 2026
Imagine waking up every morning in a paradise of comfort and convenience, where all your daily needs are at your fingertips. We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. At SALV…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Organic Higueron
Dzielnica mieszkaniowa Organic Higueron
Dzielnica mieszkaniowa Organic Higueron
Dzielnica mieszkaniowa Organic Higueron
Dzielnica mieszkaniowa Organic Higueron
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Dzielnica mieszkaniowa Organic Higueron
Fuengirola, Hiszpania
od
$1,23M
An exclusive development of 25 contemporary-style homes where architecture, sustainability, and well-being come together to create a unique lifestyle on the Costa del Sol. Each home has been designed to offer maximum comfort, with spacious layouts, large windows, and a careful orientation t…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
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Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$847,549
Nowy projekt 140 ekskluzywnych apartamentów i penthouses, wszystkie siedzące w bujnych tropikalnych ogrodach w strzeżonej społeczności. Projekt obejmuje również dedykowany klub i spa, z usług concierge dostępne dla mieszkańców. Projekt oferuje kolekcję nieruchomości obejmujących dwa, trzy i…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Azure
Dzielnica mieszkaniowa Azure
Dzielnica mieszkaniowa Azure
Dzielnica mieszkaniowa Azure
Dzielnica mieszkaniowa Azure
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Azure
Dzielnica mieszkaniowa Azure
Estepona, Hiszpania
od
$631,396
An exclusive development of 84 luxury homes with spacious interiors, large terraces, spectacular views, communal areas, swimming pool and club area. A few meters from the beach and surrounded by natural areas. Is in a privileged location, very close to stores and restaurants and five minut…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I3
Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I3
Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I3
Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I3
Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I3
Dzielnica mieszkaniowa Vitae Villas Villa I3
Benahavis, Hiszpania
od
$4,49M
Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dis…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Dzielnica mieszkaniowa Haiku Residences
Benahavis, Hiszpania
od
$1,09M
A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide …
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$563,906
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$738,563
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Dzielnica mieszkaniowa Abelias Fase 1
Benalmadena, Hiszpania
od
$477,813
The exclusive residential complex invites modern living infused with traditional Andalusian charm, all within a community designed for those who value quality and natural beauty. At Finca Doña María, every day is an opportunity to enjoy the best of the Costa del Sol. The duplex penthouses a…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima
Torremolinos, Hiszpania
od
$733,784
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, wi…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds
Benalmadena, Hiszpania
od
$2,96M
Seven exclusive homes that are not only visually stunning but also highly functional and sustainable, offering a perfect blend of elegance, quality, and eco-conscious design. Residents can enjoy the best of both worlds: the serenity of a private enclave in La Capellania and the convenience …
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,14M
Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$522,788
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Pokaż wszystko Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$1,60M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca willa w spokojnej przestrzeni mieszkalnej z widokiem na góry w Mijas Elegancka willa znajduje się w Mijas, Malaga w hiszpańskim regionie Costa del Sol. Obszar ten oferuje wspaniały klimat, piękne piaszczyste plaże, ekskluzywne naturalne piękno, dobrze rozwinięte konstrukcje drog…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
Dzielnica mieszkaniowa The Avenue Marbella
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,31M
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$544,631
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,98M
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
El Morche, Hiszpania
od
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Dzielnica mieszkaniowa The Hills 14
Benahavis, Hiszpania
od
$22,75M
This is a majestic contemporary villa located in the exclusive gated community with 24-hour security access in El Herrojo Alto, Marbella. The layout includes 3 floors with 8 bedrooms and 8 bathrooms, 2 of the bedrooms with private access. It features an open-concept living area and spacious…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Dzielnica mieszkaniowa Ocean 11
Bel Air, Hiszpania
od
$2,90M
Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Dzielnica mieszkaniowa Elysea Suites
Mijas, Hiszpania
od
$1,20M
A boutique complex of 22, 2 and 3-bedroom flats situated in an elevated position in Mijas Costa. The project will captivate you with its exquisite views of the Mediterranean Sea and its outstanding communal areas, so if you are one of those who appreciate the small pleasures of outdoor livin…
Agencja
Muse
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Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$409,088
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase I
Mijas, Hiszpania
od
$551,760
New launch in Mijas! Townhouses of new construction in Mijas, Malaga Magnificent residential of townhouses of 3 and 4 bedrooms with gardens and equipped kitchens. With magnificent community services and excellent individual services, it is undoubtedly the best option for those who wish to …
Agencja
Muse
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Hiszpanii

Kredyty hipoteczne w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak obcokrajowiec może kupić dom w kredycie
Kredyty hipoteczne w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak obcokrajowiec może kupić dom w kredycie
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Przydatny przewodnik, najnowsze wiadomości i popularne regiony
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Przydatny przewodnik, najnowsze wiadomości i popularne regiony

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Hiszpanii

Jakie są średnie ceny nowych nieruchomości w Hiszpanii?

Metr kwadratowy w nowych budynkach od dewelopera ma średnią cenę 3000 euro. Jeśli mieszkania w nowych budynkach w Hiszpanii od dewelopera znajdują się na wybrzeżu w popularnych kurortach lub w centrum metropolii, koszt metra kwadratowego może wynieść nawet 6000-7000 euro.

W których miastach nowe budynki mieszkalne są najbardziej popularne w Hiszpanii?

Wzrosło zapotrzebowanie na nowe mieszkania w Hiszpanii w popularnych kurortach Ibiza, Wyspy Kanaryjskie i Majorka. Dużym popytem cieszą się również nowe nieruchomości w Madrycie i Barcelonie.

Jakie są zalety nowych projektów mieszkaniowych w Hiszpanii w stosunku do nieruchomości wtórnych?

Głównymi zaletami nowych obiektów mieszkalnych są unikalne układy i nowatorskie wyposażenie w media. Nowe budownictwo w Hiszpanii oferuje również więcej przestrzeni życiowej.

Jak wygląda zakup w hiszpańskim nowym budynku i jak długo trwa?

Cudzoziemcy, aby kupić nową nieruchomość w Hiszpanii od dewelopera lub właściciela, muszą otworzyć konto w lokalnym banku i uzyskać numer NIE. Następnie trzeba zarezerwować obiekt, który nam się podoba, wpłacając z góry depozyt. Następnie trzeba rozliczyć się z wynajmującym u notariusza i uzyskać prawa do mieszkania. Cały proces trwa około 30–60 dni.
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