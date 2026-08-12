Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Hiszpanii
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Hiszpanii
Jakie są średnie ceny nowych nieruchomości w Hiszpanii?
Metr kwadratowy w nowych budynkach od dewelopera ma średnią cenę 3000 euro. Jeśli mieszkania w nowych budynkach w Hiszpanii od dewelopera znajdują się na wybrzeżu w popularnych kurortach lub w centrum metropolii, koszt metra kwadratowego może wynieść nawet 6000-7000 euro.
W których miastach nowe budynki mieszkalne są najbardziej popularne w Hiszpanii?
Wzrosło zapotrzebowanie na nowe mieszkania w Hiszpanii w popularnych kurortach Ibiza, Wyspy Kanaryjskie i Majorka. Dużym popytem cieszą się również nowe nieruchomości w Madrycie i Barcelonie.
Jakie są zalety nowych projektów mieszkaniowych w Hiszpanii w stosunku do nieruchomości wtórnych?
Głównymi zaletami nowych obiektów mieszkalnych są unikalne układy i nowatorskie wyposażenie w media. Nowe budownictwo w Hiszpanii oferuje również więcej przestrzeni życiowej.
Jak wygląda zakup w hiszpańskim nowym budynku i jak długo trwa?
Cudzoziemcy, aby kupić nową nieruchomość w Hiszpanii od dewelopera lub właściciela, muszą otworzyć konto w lokalnym banku i uzyskać numer NIE. Następnie trzeba zarezerwować obiekt, który nam się podoba, wpłacając z góry depozyt. Następnie trzeba rozliczyć się z wynajmującym u notariusza i uzyskać prawa do mieszkania. Cały proces trwa około 30–60 dni.