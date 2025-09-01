  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Nucia
  4. Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante

Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante

la Nucia, Hiszpania
od
$426,157
29
ID: 27665
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    la Nucia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei

Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki dla osób poszukujących spokojnego, a zarazem aktywnego stylu życia, blisko Benidorm i Altei.

Domy te zapewniają łatwy dostęp do niezbędnej infrastruktury: najbliższe centrum handlowe znajduje się zaledwie 0,5 km od inwestycji, centrum La Nucia 2 km, plaże Benidormu 9 km, Altei 11 km, najbliższe pole golfowe 12 km, centrum Alicante 45 km, a lotnisko Alicante-Elche około 61 km. Lokalizacja ta zapewnia doskonałe połączenia regionalne i międzynarodowe.

Kompleks zaprojektowano z myślą o komforcie mieszkańców. Oferuje on zagospodarowane tereny wspólne z dużym basenem otoczonym zielenią, w pełni wyposażoną, nowoczesną siłownię, klub towarzyski dla mieszkańców oraz windy we wszystkich budynkach. Całe otoczenie sprzyja dobremu samopoczuciu, wygodzie i budowaniu społeczności.

Nieruchomości na sprzedaż w La Nucia (Alicante) obejmują apartamenty i penthouse’y z 2 lub 3 sypialniami, każda z 2 łazienkami. Wnętrza oferują jasne salony połączone z jadalnią w otwartym planie, nowoczesne kuchnie z centralnymi wyspami oraz duże tarasy idealne do życia na świeżym powietrzu. Penthouse’y mają prywatne solaria z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze i góry. Wszystkie domy posiadają prywatny garaż, a układ pomieszczeń został zaprojektowany z naciskiem na funkcjonalność, komfort i nowoczesny, jasny styl.


ALC-01104

la Nucia, Hiszpania
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$420,270
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$1,41M
Zespół mieszkaniowy Halar
Alicante, Hiszpania
od
$338,345
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$523,867
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$594,500
Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
la Nucia, Hiszpania
od
$426,157
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$466,182
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,05M – 1,94M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$594,500
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
