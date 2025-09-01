  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sabadell
  4. Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie

Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie

Sabadell, Hiszpania
od
$299,016
;
15
ID: 27706
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Katalonia
  • Okolica
    Valles Occidental
  • Miasto
    Sabadell

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell

Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spaceru od supermarketów, lokalnych sklepów, parków i stacji kolejowej. Zapewnia szybki dojazd do Barcelony zarówno komunikacją publiczną, jak i autostradą.

Apartamenty na sprzedaż w Barcelonie znajdują się w Sabadell, 250 m od stacji kolejowej Sabadell Centre, 2,4 km od strefy handlowej Eix Macià oraz centrum handlowego, a także 2,5 km od Parc de Catalunya.

Projekt obejmuje 52 apartamenty, podziemny parking i komórki lokatorskie. Został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami efektywności energetycznej. Osiedle oferuje zagospodarowany wspólny ogród, basen z ogrodzeniem zabezpieczającym oraz garaż wewnętrzny z przygotowaną instalacją do ładowania pojazdów elektrycznych.

Każdy apartament wyposażony jest w kuchnię na otwartym planie ze sprzętem AGD w zabudowie, system ogrzewania i chłodzenia aerotermicznego z rozprowadzeniem powietrza kanałami, łazienki en suite z prysznicami lub wannami, prywatne tarasy lub balkony, przestrzeń na pralkę/suszarkę oraz jednostkę systemu aerotermicznego, a także opcjonalny inteligentny system alarmowy z dostępem zdalnym.


BCN-00022

Sabadell, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

