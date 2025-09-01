  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela

Orihuela, Hiszpania
od
$400,258
;
45
Zostawić wniosek
ID: 27873
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca

Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tętniącym życiem targu na Calle Nicolas De Bussi. Te apartamenty są dostępne w opcjach z 2, 3 i 4 sypialniami, oferując szeroki wybór dla potencjalnych mieszkańców.

Apartamenty na sprzedaż w Orihuela, Alicante, szczycą się strategiczną lokalizacją w popularnym rejonie Costa Blanca w Playa Flamenca, zaledwie 700 metrów od pięknej plaży, zaledwie 1 kilometr od renomowanego centrum handlowego La Zenia Boulevard, 5 kilometrów od Szpitala Torrevieja, 50 kilometrów od Międzynarodowego Lotniska w Alicante i 54 kilometry od Lotniska w Murcji.

Mieszkańcy tego osiedla mogą korzystać z różnych wspólnych udogodnień, w tym z dużego wspólnego basenu, zielonych terenów i zacienionych miejsc, co sprawia, że jest to wspaniałe miejsce do relaksu i odpoczynku.

Wnętrza apartamentów charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniami i nowoczesnym designem. Wnętrza są gustownie urządzone nowoczesnymi meblami i dekoracjami. W pełni wyposażona kuchnia posiada biały marmurowy blat, dodający elegancji przestrzeni. Łazienki są zaprojektowane z myślą o nowoczesnej estetyce i wyposażone w wygodne kabiny prysznicowe.


ALC-00375

Lokalizacja na mapie

Orihuela, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$329,624
Zespół mieszkaniowy Orizonne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$373,094
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$641,589
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$289,598
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$465,005
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$400,258
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$417,916
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$393,194
Rok realizacji 2027
Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
Zespół mieszkaniowy Miami Towers
San Javier, Hiszpania
od
$474,410
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 123 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy z widokiem na Morze Śródziemne, z bezpośrednim dostępem z publicznego basenu do promenady i plaży. Każda nieruchomość dostarczana jest pod klucz, nie tylko wyposażona w sprzęt kuchenny i klimatyzację, ale także w pełni umeblowana. Na terenie kompleksu znajdują się: Duży…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
123.0
529,753
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje