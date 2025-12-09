Kompleks mieszkalny Castillo de Sagunto

  1. Realting.com
Sagunto, Hiszpania
Cena na żądanie
;
13
ID: 33070
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Sagunto

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Przeniesienie
Castillo de Sagunto - nowa generacja urbanistyki
Położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju Sagunto, ten nowy projekt łączy współczesną architekturę śródziemnomorską z wysokiej jakości życiem miejskim. Charakterystyczny design elewacji budynku z elementami rzeźbiarskimi i hojnymi tarasami jest wyraźnie odzwierciedlony w renderowanych wizualizacjach pokazanych na stronach 3- 5 dokumentacji.

W apartamentach znajdują się jasne wnętrza, kuchnia open- plan, duże okna i przemyślane przestrzenie mieszkalne. Naturalne materiały i nowoczesne wykończenia tworzą ciepłą i elegancką atmosferę, jak ilustruje wnętrze renderów na stronach 7- 14.

Każde piętro zostało starannie zaprojektowane, aby zoptymalizować funkcjonalność i komfort rezydenta, oferując przestronne balkony, dobrze zorganizowane układy i prywatność we wszystkich jednostkach (plany piętra na stronach 16- 20).

Castillo de Sagunto stanowi doskonałą okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów poszukujących wysokiej jakości, designu i długoterminowego potencjału w szybko rozwijającym się obszarze.

Lokalizacja na mapie

Sagunto, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

