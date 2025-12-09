Kompleks mieszkalny Castillo de Sagunto

Castillo de Sagunto - nowa generacja urbanistyki

Położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju Sagunto, ten nowy projekt łączy współczesną architekturę śródziemnomorską z wysokiej jakości życiem miejskim. Charakterystyczny design elewacji budynku z elementami rzeźbiarskimi i hojnymi tarasami jest wyraźnie odzwierciedlony w renderowanych wizualizacjach pokazanych na stronach 3- 5 dokumentacji.

W apartamentach znajdują się jasne wnętrza, kuchnia open- plan, duże okna i przemyślane przestrzenie mieszkalne. Naturalne materiały i nowoczesne wykończenia tworzą ciepłą i elegancką atmosferę, jak ilustruje wnętrze renderów na stronach 7- 14.

Każde piętro zostało starannie zaprojektowane, aby zoptymalizować funkcjonalność i komfort rezydenta, oferując przestronne balkony, dobrze zorganizowane układy i prywatność we wszystkich jednostkach (plany piętra na stronach 16- 20).

Castillo de Sagunto stanowi doskonałą okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów poszukujących wysokiej jakości, designu i długoterminowego potencjału w szybko rozwijającym się obszarze.