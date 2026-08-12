Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hiszpania

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Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Hiszpanii
Czy można kupić nieruchomość w Hiszpanii bez obywatelstwa?
Tak, cudzoziemcy mogą kupić nieruchomość w tym kraju bez konieczności posiadania statusu rezydenta. Zakup wymaga jedynie paszportu własnego kraju i numeru identyfikacyjnego cudzoziemca, który można uzyskać w hiszpańskim konsulacie.
Czy obcokrajowcy mogą wynajmować nieruchomości zakupione w Hiszpanii?
Tak, wszyscy obcokrajowcy mają takie prawo. W większości regionów kraju turyści będą musieli uzyskać specjalną licencję turystyczną na wynajem zakwaterowania. Właściciel musi również zapłacić podatek w wysokości od 24% do 45% rocznej kwoty wynajmu.
Jaki jest średni koszt metra kwadratowego nieruchomości w Hiszpanii?
Koszt metra kwadratowego waha się od 1000 do 5000 euro w zależności od lokalizacji domu lub mieszkania. W elitarnych dzielnicach Madrytu i Barcelony ceny nieruchomości w Hiszpanii mogą sięgać 10 000 euro za metr kwadratowy.
W których hiszpańskich miastach najczęściej kupuje się nieruchomości?
Nieruchomości w Madrycie, Barcelonie i Walencji cieszą się dużym zainteresowaniem. Miłośnicy wakacji w kurortach wolą nieruchomości na sprzedaż w Hiszpanii na Ibizie, Majorce i Teneryfie.