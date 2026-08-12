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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hiszpania

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40 029 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
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Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 4 łóżko · 3 wanna · 159 m ² zbudowany. Przedst…
$604,732
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Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
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Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucia. 4 łóżko · 2 wanna · 145 m ² zbudowany. …
$676,767
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Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
UP UP
Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Penthouse w O Irixo, Hiszpania
Penthouse
O Irixo, Hiszpania
$2,71M
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Dom 5 pokojów w Hiszpania
Dom 5 pokojów
Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w San Martín de Tesorillo. 5 łóżko · 3 wanna · 280 m ² zbu…
$489,568
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Dom 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Willa z 7 sypialniami na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 7 łóżko · 3 wanna · 401 m ² zbu…
$2,77M
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Mieszkanie 2 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Manilva. 2 łóżko · 2 wanna · 109 m ² zbudowany. Przedst…
$402,445
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Higueron. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² zbudowany. Przedst…
$739,680
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/5
Kod 20260728161808Apartament typu B o powierzchni 72.99 m2 znajduje się na trzecim piętrze N…
$383,161
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Agencja
Dmd consulting
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Dom 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż bungalow na najwyższym piętrze 120 m2, położony w spokojnej okolicy Orihela Cost…
$214,657
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260709075145Na sprzedaż jest ready-made nowoczesna willa w zamkniętym urbanizacji El C…
$602,402
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Torrequebrada. 3 łóżko · 2 wanna · 175 m ² zbudowany. Pr…
$559,993
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy wyjątkową willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Fin…
$797,531
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Wyjątkowy nowy budynek znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i centralnych obszarów…
$377,344
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Mieszkanie 3 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Benalmadena. 3 łóżko · 2 wanna · 108 m ² zbudowany. Prze…
$657,288
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Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/2
Kod 20260721151343Apartament turystyczny nr 7 z prywatną sypialnią jest na sprzedaż w nowym …
$167,812
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Fuengirola. 3 łóżko · 1 wanna · 82 m ² zbudowany. Przeds…
$450,778
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Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 3 łóżko · 2 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedst…
$554,760
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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Dom 6 pokojów w Hiszpania
Dom 6 pokojów
Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 314 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Sotogrande. 6 łóżko · 7 wanna · 1314 m ² zbudowany. Prze…
$7,51M
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Mieszkanie 1 pokój w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Benahavís. 1 łóżko · 1 wanna · 75 m ² zbudowany. Przedst…
$330,222
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717110805Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 21 m2 w Hilford La Torre, Benidorm. O…
$208,806
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena Pueblo. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbu…
$460,695
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z 49 niezależnych willi znajdujących się w Al…
$485,454
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Mieszkanie 2 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Fuengirola. 2 łóżko · 2 wanna · 82 m ² zbudowany. Przed…
$599,882
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Mieszkanie 2 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Estepona. 2 łóżko · 2 wanna · 90 m ² zbudowany. Przedsta…
$449,587
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Dom 2 pokoi w Malaga, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
2-sypialnia kamienica na sprzedaż w Málaga Centro. 2 łóżko · 1 wanna · 71 m ² zbudowany. Prz…
$403,924
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Mieszkanie 1 pokój w Benijofar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych m…
$288,845
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe

Przewodniki dotyczące zakupu nieruchomości w Hiszpanii

Kredyty hipoteczne w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak obcokrajowiec może kupić dom w kredycie
Kredyty hipoteczne w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak obcokrajowiec może kupić dom w kredycie
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Przydatny przewodnik, najnowsze wiadomości i popularne regiony
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Przydatny przewodnik, najnowsze wiadomości i popularne regiony

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Hiszpanii

Czy można kupić nieruchomość w Hiszpanii bez obywatelstwa?

Tak, cudzoziemcy mogą kupić nieruchomość w tym kraju bez konieczności posiadania statusu rezydenta. Zakup wymaga jedynie paszportu własnego kraju i numeru identyfikacyjnego cudzoziemca, który można uzyskać w hiszpańskim konsulacie.

Czy obcokrajowcy mogą wynajmować nieruchomości zakupione w Hiszpanii?

Tak, wszyscy obcokrajowcy mają takie prawo. W większości regionów kraju turyści będą musieli uzyskać specjalną licencję turystyczną na wynajem zakwaterowania. Właściciel musi również zapłacić podatek w wysokości od 24% do 45% rocznej kwoty wynajmu.

Jaki jest średni koszt metra kwadratowego nieruchomości w Hiszpanii?

Koszt metra kwadratowego waha się od 1000 do 5000 euro w zależności od lokalizacji domu lub mieszkania. W elitarnych dzielnicach Madrytu i Barcelony ceny nieruchomości w Hiszpanii mogą sięgać 10 000 euro za metr kwadratowy.

W których hiszpańskich miastach najczęściej kupuje się nieruchomości?

Nieruchomości w Madrycie, Barcelonie i Walencji cieszą się dużym zainteresowaniem. Miłośnicy wakacji w kurortach wolą nieruchomości na sprzedaż w Hiszpanii na Ibizie, Majorce i Teneryfie.
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