Finestrat, Hiszpania

Esential House to projekt domów jednoosobowych z 3 lub 4 sypialniami i 3 łazienkami, z których dwa są ensuite. Place o powierzchni od 590 do 700 m2 zwrócone są na południową stronę, z widokiem na morze i góry, a światło zalewa wszystkie pokoje.Domy posiadają klimatyzację, sprzęt gospodarstwa…