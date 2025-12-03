  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Alta
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w la Marina Alta, Hiszpania

Denia
5
Calp
4
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Calp, Hiszpania
od
$514,100
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 115–201 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkalny INFINIUM III znajduje się w prestiżowej dzielnicy Saladar w Calpe, w pobliżu słynnej plaży Arenal Bol i tętniącego życiem centrum miasta. Ta wyjątkowa lokalizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie ze wszystkich korzyści płynących z życia przybrzeżnego, przy jednoczesnym ł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Mieszkanie 4 pokoi
201.0
1,02M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$699,111
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Denia, Hiszpania
od
$287,860
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 52–112 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Caelus jest pierwszym projektem w kompleksie Talasa Utopian Village, który początkowo obejmuje 51 apartamentów z jedną, dwie i trzy sypialnie. Budynki Talasa Caelus są zaprojektowane jako kompaktowe i wydajne objętości, zapewniając optymalną temperaturę w domu zarówno w zimie, jak i latem. G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
283,793
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Mieszkanie 3 pokoi
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Szeregowiec
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$385,812
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$260,167
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Denia, Hiszpania
od
$266,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 63–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W Edenii każdy dzień będzie wypełniony światłem Morza Śródziemnego. Położony zaledwie 200 metrów od plaży, ten kompleks mieszkalny w El Verhela pozwala cieszyć się morzem w kilku etapach, oddychanie w spokoju naturalnego i zrelaksowany ustawienie.Kompleks oferuje domy z 1, 2 i 3 sypialnie, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
267,510
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
393,123
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
486,170
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Calp, Hiszpania
od
$423,948
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 94–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Lagune Homes kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w pobliżu rezerwatu przyrody Las Salinas i zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży La Fossa, a także 10 minut spacerem od Arenal Beach. Dwa piętrowe budynki z oryginalną architekturą oferują nowe dwu- i trzypokojowe apartamenty, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
433,831 – 488,496
Mieszkanie 3 pokoi
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Calp, Hiszpania
od
$345,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Odkryj nowy ekskluzywny projekt, który przemyśli koncepcję luksusu na Costa Blanca. Położony w samym sercu Calpe, ten innowacyjny kompleks oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego projektowania, zrównoważonego rozwoju i komfortu, stworzony dla osób poszukujących wyjątkowego stylu życia.Proj…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$414,331
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$395,549
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$414,331
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się