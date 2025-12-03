  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Los Alcazares
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Los Alcazares, Hiszpania

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Hiszpania
od
$370,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 85–112 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu i ogrodów krajobrazowych stworzonych dla relaksu i relaksu. Prywatne ogrody, ozdobione sztuczną trawą, harmonijnie uzupełniają każdą willę.Dla Państwa wygody znajduje się podziemny parking z przedinstalacją do ładowania pojazdów elektrycznych, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
85.0 – 101.0
372,187 – 407,080
Dom
103.0 – 112.0
498,964 – 568,749
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się