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Kawalerki na sprzedaż w Hiszpania

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55 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wyprzedaż studio w Torviscas Alto w Laguna Park II. Salon, amerykańska kuchnia, łazienka i t…
$110,797
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$788,130
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż w El Chaparral w Costa del Silencio. Całkowicie odnowiony i umeblowany, g…
$122,460
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Nowy projekt w La Cala Resort składający się z przednich kamienic golfowych z panoramicznym …
$738,596
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Taras, wspólny basen
$238,432
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$749,539
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Kawalerka 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Natura jest projektem mieszkalnym 3-pokojowe kamienice położone w Balcón de Finestrat, spoko…
$502,245
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
We are pleased to present to our clients a cosy and bright studio apartment in the sought-af…
$262,406
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$472,443
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$788,130
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Kawalerka 3 pokoi w Bel Air, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Bel Air, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ostatni Dom - Exclusive Development in Cancelada, EsteponaNie przegap ostatecznej okazji do …
$512,881
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż studio w Castle Harbor w Los Cristianos. W pełni umeblowane, składa się z salonu…
$162,114
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Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$661,569
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż studio w San Eugenio Alto w Ocean View. Całkowita powierzchnia wynosi 52 m2. Stu…
$146,952
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
W przytulnym kompleksie mieszkalnym Las Barandas, który znajduje się na pierwszym wybrzeżu n…
$145,786
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzedaż studio o łącznej powierzchni 40 m2. Pokój dzienny, kuchnia amerykańska, mała hal…
$154,533
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$788,130
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Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$535,008
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż w Chaparral na Costa del Silencio. Salon, kuchnia wyposażona w USA, łazie…
$92,137
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, parking, wspólny basen
$263,118
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Kawalerka 3 pokoi w Manilva, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Pomiędzy Esteponą a Sotogrande, w nadchodzącej dzielnicy Vilnius Manilva, leży ten ekskluzyw…
$671,756
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio for sale at Chaparral at Costa del Silencio. The complex is located 2 minutes walk fr…
$102,633
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$300,989
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$381,599
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
W sprzedaży znajduje się studio znajdujące się w rezydencji Chaparal na wybrzeżu Costa del S…
$81,640
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, wspólny basen
$291,183
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Kawalerka 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Nowy rozwój ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE, w Sierra de las Nieves, na stokach La Concha, w po…
$692,190
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio na terenie złożonej wioski Island Village, Costa Adeje. Jest w odległości spaceru …
$139,954
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Kawalerka 3 pokoi w Esporles, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Esporles, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ostatnie 2 jednostki.Es Voltor jest rozwojem utworzonym z 13 dwupoziomowych kamienic zbudowa…
$988,318
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Studio w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy na południu Teneryfy, zaledwie 5 spacerem od Pla…
$156,282
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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