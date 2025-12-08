  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Denia
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Denia, Hiszpania

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$414,331
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$699,111
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Denia, Hiszpania
od
$287,860
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 52–112 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Caelus jest pierwszym projektem w kompleksie Talasa Utopian Village, który początkowo obejmuje 51 apartamentów z jedną, dwie i trzy sypialnie. Budynki Talasa Caelus są zaprojektowane jako kompaktowe i wydajne objętości, zapewniając optymalną temperaturę w domu zarówno w zimie, jak i latem. G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
284,291
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 80.0
337,886 – 452,069
Mieszkanie 3 pokoi
98.0 – 99.0
412,454 – 553,434
Szeregowiec
93.0 – 112.0
454,399 – 505,664
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Denia, Hiszpania
od
$266,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 63–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W Edenii każdy dzień będzie wypełniony światłem Morza Śródziemnego. Położony zaledwie 200 metrów od plaży, ten kompleks mieszkalny w El Verhela pozwala cieszyć się morzem w kilku etapach, oddychanie w spokoju naturalnego i zrelaksowany ustawienie.Kompleks oferuje domy z 1, 2 i 3 sypialnie, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
267,979
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
393,812
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
487,022
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$414,331
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się