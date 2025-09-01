  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. San Miguel de Salinas
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$226,028
;
13
Zostawić wniosek
ID: 27708
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    San Miguel de Salinas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel

San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny, a jednocześnie dobrze skomunikowany styl życia. Otoczone naturą i jeziorami solnymi, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących połączenia relaksu i wygody.

Codzienne udogodnienia znajdują się w pobliżu kompleksu: supermarkety i restauracje znajdują się zaledwie 0,6 km od budynku, a centrum miasta tylko 1 km. Pole golfowe Villamartín oddalone jest o 6,8 km, a centrum handlowe La Zenia Boulevard o 9,1 km. Plaże Orihuela Costa, takie jak Playa Flamenca, znajdują się około 10,7 km dalej. Torrevieja położona jest 13,6 km od San Miguel, a tętniące życiem miasto Murcja 57,9 km. Najbliższe lotniska to Międzynarodowe Lotnisko w Murcji (61,2 km) oraz Lotnisko w Alicante (63,5 km), co zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne.

Osiedle znajduje się w nowo wybudowanym, 7-piętrowym budynku mieszkalnym o eleganckim, nowoczesnym designie. Do dyspozycji mieszkańców są przestronne części wspólne, w tym duży basen, zagospodarowane tereny zielone, podziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie. W budynku znajduje się również winda, ułatwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji.

Dostępne apartamenty na sprzedaż w San Miguel de Salinas oferowane są w różnych układach z 2 lub 3 sypialniami oraz 2 łazienkami. Lokale na parterze posiadają prywatne ogrody, natomiast apartamenty na najwyższym piętrze prywatne solaria z panoramicznymi widokami. Wszystkie mieszkania mają otwarte kuchnie połączone z salonami, które prowadzą na przestronne tarasy idealne do korzystania z klimatu śródziemnomorskiego. Wykończenia najwyższej jakości zapewniają styl i komfort w każdym wnętrzu.


ALC-01074

Lokalizacja na mapie

San Miguel de Salinas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$329,624
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$447,347
Apartamentowiec Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$818,174
Apartamentowiec Rezydencje z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Esteponie
Estepona, Hiszpania
od
$847,604
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$368,472
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$226,028
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Apartamentowiec Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$517,980
Rok realizacji 2023
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Finestrat, Costa Blanca Ten apartament z 2 sypialniami, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne, znajduje się w Finestrat, na Costa Blanca, malowniczym miasteczku w prowincji Alicante w Hiszp…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$635,703
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Finestrat, Hiszpania
od
$858,199
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 130–170 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Esential House to projekt domów jednoosobowych z 3 lub 4 sypialniami i 3 łazienkami, z których dwa są ensuite. Place o powierzchni od 590 do 700 m2 zwrócone są na południową stronę, z widokiem na morze i góry, a światło zalewa wszystkie pokoje.Domy posiadają klimatyzację, sprzęt gospodarstwa…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje