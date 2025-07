Kompleks mieszkalny Vitania Home

Odkryj nowy ekskluzywny projekt, który przemyśli koncepcję luksusu na Costa Blanca. Położony w samym sercu Calpe, ten innowacyjny kompleks oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego projektowania, zrównoważonego rozwoju i komfortu, stworzony dla osób poszukujących wyjątkowego stylu życia.

Projekt prezentuje 52 unikalne apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, dostosowane do różnych potrzeb. Wszystkie mają duże tarasy z panoramicznym widokiem, co pozwala cieszyć się morzem i otaczającą przyrodę bezpośrednio z domu.

Dla odpoczynku i dobrego samopoczucia, istnieje prywatny basen i solarium, idealne do korzystania z ponad 300 słonecznych dni w roku. Dla potrzeb zawodowych istnieje obszar współpracy, który promuje wydajność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Kompleks zapewnia kompletny spokój umysłu dzięki bezpieczeństwu okrągłego zegara i prywatnemu systemowi nadzoru wideo.

Wnętrza mieszkania są jasne i wysokiej jakości wykończenia, przeznaczone do maksymalizacji wykorzystania naturalnego światła i stworzyć ciepłą, gościnną atmosferę. Projekt wprowadza zrównoważone technologie i energooszczędny sprzęt, co zmniejsza wpływ na środowisko i zmniejsza koszty użytkowania.

Do Państwa dyspozycji podziemny parking dla wygody i bezpieczeństwa, jak również magazyn i lokale handlowe bezpośrednio na terytorium kompleksu, zapewniając dostępność wszystkiego, czego potrzebujecie.

Kompleks znajduje się zaledwie 3 minuty od plaży, zapewniając szybki i łatwy dostęp do morza i aktywnego wypoczynku. Calpe jest znany ze swojego wyjątkowego klimatu.

Ten projekt to nie tylko zakup domu, ale dostęp do nowego standardu luksusu i dobrobytu. Niezależnie od tego, czy jest to stałe miejsce zamieszkania, drugi dom czy inwestycja, jest wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się każdą chwilą. Kluczowy termin transferu przewidziany jest na styczeń 2028 r.