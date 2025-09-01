Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela

  1. Realting.com
  Hiszpania
  Orihuela
  Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela

Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela

Orihuela, Hiszpania
$394,371
ID: 27872
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca

Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tętniącym życiem targu na Calle Nicolas De Bussi. Te apartamenty są dostępne w opcjach z 2, 3 i 4 sypialniami, oferując szeroki wybór dla potencjalnych mieszkańców.

Apartamenty na sprzedaż w Orihuela, Alicante, szczycą się strategiczną lokalizacją w popularnym rejonie Costa Blanca w Playa Flamenca, zaledwie 700 metrów od pięknej plaży, zaledwie 1 kilometr od renomowanego centrum handlowego La Zenia Boulevard, 5 kilometrów od Szpitala Torrevieja, 50 kilometrów od Międzynarodowego Lotniska w Alicante i 54 kilometry od Lotniska w Murcji.

Mieszkańcy tego osiedla mogą korzystać z różnych wspólnych udogodnień, w tym z dużego wspólnego basenu, zielonych terenów i zacienionych miejsc, co sprawia, że jest to wspaniałe miejsce do relaksu i odpoczynku.

Wnętrza apartamentów charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniami i nowoczesnym designem. Wnętrza są gustownie urządzone nowoczesnymi meblami i dekoracjami. W pełni wyposażona kuchnia posiada biały marmurowy blat, dodający elegancji przestrzeni. Łazienki są zaprojektowane z myślą o nowoczesnej estetyce i wyposażone w wygodne kabiny prysznicowe.


ALC-00375

Lokalizacja na mapie

