Nowe mieszkania w Katalonia, Hiszpania

Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$441,763
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Hiszpania
od
$573,310
Rok realizacji 2025
Nowoczesne Apartamenty z Balkonami i Tarasami w Santa Eulàlia Obszar Hospitalet de Llobregat jest tętniącą życiem, dobrze rozwiniętą dzielnicą, oferującą parki, miejsca kulturalne, obiekty sportowe oraz wiele usług, takich jak restauracje, centra handlowe i opieka zdrowotna. Jest dobrze skom…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$318,346
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
TEKCE Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Zespół mieszkaniowy Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Platja dAro, Hiszpania
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Scat Realty
