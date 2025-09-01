  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Rojales
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada

Rojales, Hiszpania
od
$373,181
;
17
Zostawić wniosek
ID: 27744
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Rojales

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante

Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica oferuje bliskość wybrzeża oraz szeroki wachlarz usług w zasięgu spaceru, co czyni ją idealnym miejscem zarówno do stałego zamieszkania, jak i na wakacyjny wypoczynek.

Inwestycja znajduje się w doskonałej lokalizacji, blisko kluczowych udogodnień: 0,3 km do apteki, 0,6 km do supermarketu, 0,6 km do kawiarni i restauracji, 0,8 km do ośrodka zdrowia, 1,5 km do pola golfowego, 2 km do międzynarodowej szkoły, 6,2 km do centrum handlowego, 7,5 km do plaży Guardamar, 12,4 km do centrum Torrevieja i 39,6 km do lotniska w Alicante.

Apartamenty na sprzedaż w Ciudad Quesada zostały starannie zaprojektowane i oferują spokojne, zagospodarowane części wspólne z dużym basenem w centrum osiedla. Ta zielona oaza zapewnia idealne warunki do relaksu oraz spędzania czasu w gronie znajomych. Dodatkowo każdy apartament posiada przypisane miejsce parkingowe na terenie zamkniętej, bezpiecznej wspólnoty mieszkaniowej.

Dostępne są apartamenty z 2 lub 3 sypialniami. W zależności od kondygnacji oferują prywatny ogród (na parterze) lub przestronne solarium na dachu (na piętrze). Wnętrza są jasne i przestronne – obejmują otwarty salon z jadalnią, w pełni wyposażoną kuchnię, nowoczesne łazienki oraz komfortowe, duże sypialnie, co sprawia, że apartamenty są idealne do codziennego życia


ALC-01037

Lokalizacja na mapie

Rojales, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$273,515
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$403,789
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Benidorm, Hiszpania
od
$284,521
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$466,182
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$705,160
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
la Nucia, Hiszpania
od
$426,157
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje