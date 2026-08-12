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Restauracje na sprzedaż w Hiszpania

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59
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80 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 88 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 88 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 88 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż z najemcą w centralnej części dzielnicy Simpsons Barcelona.Śro…
$636,570
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Lokale gastronomiczne 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:powierzchnia mieszkalna cent…
$925,920
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Lokale gastronomiczne 379 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 379 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 379 m²
Na sprzedaż jest dwupiętrowa przestrzeń komercyjna z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Ba…
$1,22M
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Lokale gastronomiczne 80 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 80 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 80 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie.Środowisko:gęsty …
$381,942
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Lokale gastronomiczne 581 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 581 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 581 m²
Na sprzedaż lokali komercyjnych z wiarygodnym najemcą w Madrycie.Środowisko:gęsty obszar mie…
$6,18M
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Lokale gastronomiczne 203 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 203 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:Plaza Catalan Glory jest jed…
$1,31M
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Lokale gastronomiczne 425 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 425 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 425 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:Gran Via de Les Corts z…
$717,588
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Lokale gastronomiczne 530 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 530 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 530 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Barcelonie.Środowisko:obszar mieszkalny;rozwinięta infrastrukt…
$1,22M
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Lokale gastronomiczne 178 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 178 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 178 m²
Lokale handlowe w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:obszar mieszkalny;rozwinięta infrastru…
$740,736
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Lokale gastronomiczne 96 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 96 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ak…
$607,635
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Lokale gastronomiczne 153 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 153 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w samym sercu Barcelony. Środowisko:budowa rady miej…
$2,78M
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Lokale gastronomiczne 165 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 165 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 165 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w centralnej dzielnicy mieszkalnej Barcelony.Środowisko:obszar m…
$960,641
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Lokale gastronomiczne 105 m² w Hiszpania
Lokale gastronomiczne 105 m²
Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w prestiżowej dzielnicy Madrytu.Środowisko:obszar mi…
$688,653
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Lokale gastronomiczne 360 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 360 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 360 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Obiekt ma strategiczne położenie:n…
$3,30M
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Lokale gastronomiczne 75 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 75 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 75 m²
Lokale handlowe z najemcą w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:aktywny obszar handlowy;Turo…
$659,718
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Lokale gastronomiczne 162 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 162 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 162 m²
Na terenie sprzedaży z najemcą na "Złotym Placu" Barcelony, gdzie znajduje się najbardziej w…
$1,04M
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Lokale gastronomiczne 45 m² w Hiszpania
Lokale gastronomiczne 45 m²
Hiszpania
Powierzchnia 45 m²
Apartament z najemcą na sprzedaż w zabytkowym centrum Madrytu. Obiekt ma strategiczne położe…
$833,328
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Lokale gastronomiczne 100 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 100 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w jednym z kluczowych obszarów turystycznych Barcelony.Obiekt ma…
$4,40M
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Lokale gastronomiczne 150 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 150 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 150 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Barcelonie.Środowisko:dzielnica mieszkalna w pobliżu…
$462,960
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Lokale gastronomiczne 400 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 400 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$1,85M
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Lokale gastronomiczne 295 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 295 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 295 m²
Dwupiętrowa przestrzeń na sprzedaż w szanowanej okolicy Madrytu.Środowisko: Nuevos Ministeri…
$4,27M
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Lokale gastronomiczne 1 049 m² w Madryt, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 1 049 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 1 049 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko: Place Cast…
$3,55M
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Lokale gastronomiczne 194 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 194 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 194 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$659,718
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Lokale gastronomiczne 73 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 73 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 73 m²
Lokale handlowe z najemcą w samym sercu prestiżowej dzielnicy Hamilton Barcelona.Otoczenia:g…
$474,534
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Lokale gastronomiczne 75 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 75 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż najemca na Golden Square w Barcelonie - miejsce z najbardziej płynnych lokali ha…
$1,04M
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Lokale gastronomiczne 200 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 200 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Badalona, zaledwie 8 km od centrum Barcelony.Środowi…
$578,700
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Lokale gastronomiczne 110 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 110 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż narożnik powierzchni handlowej z najemcą na przedmieściach Barcelony - miasta Ma…
$636,570
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Lokale gastronomiczne 287 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 287 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 287 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w centralnej dzielnicy biznesowej Eixample.Środowisko:Enric Gran…
$1,03M
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Lokale gastronomiczne 300 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 300 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Reklama na sprzedaż z najemcą w Barcelonie.Środowisko:obszar mieszkalny;obszar o wysokiej ak…
$451,386
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Lokale gastronomiczne 64 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 64 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 64 m²
Na sprzeda? lokali komercyjnych z wiarygodnym najemca w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie.Ś…
$520,830
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