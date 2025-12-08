  1. Realting.com
  Hiszpania
  La Nucia
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w La Nucia, Hiszpania

Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$481,227
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
La Nucia, Hiszpania
od
$484,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 162 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesny design i budowa wsi, gdzie można cieszyć się klimatem, słońce przez cały rok, zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Benidorm i Albir i prowadzić zdrowy styl życia. Jest to blisko do wszystkich usług i centrum sportowe La Nusia. Wielkość domów i ich konfiguracja sprawiają, …
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
