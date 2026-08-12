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Lokale Biurowe w Hiszpania

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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27 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 91 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 91 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 91 m²
Reklama z najemcą w nowoczesnym obszarze Barcelony.Środowisko:Szpital uniwersytecki i zabyte…
$260,415
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Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! w Altea, Hiszpania
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Pomieszczenie biurowe 256 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 256 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie. Środowisko:powiat mieszany profil: mie…
$439,812
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Santa Cruz na Teneryfie, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Santa Cruz na Teneryfie, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokale handlowe w Santa CruzPrzestronne pomieszczenia handlowe zlokalizowane w Santa Cruz. P…
$188,909
VAT
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Pomieszczenie biurowe 990 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 990 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 990 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanym centrum Barcelony.Środowisko:pomn…
$2,78M
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Pomieszczenie biurowe 169 m² w Elx Elche, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 169 m²
Elx Elche, Hiszpania
Powierzchnia 169 m²
Inmobiliaria Casamayor oferuje Państwu to biuro na sprzedaż i wynajem o powierzchni 169 m2 w…
$225,157
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Pomieszczenie biurowe 800 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 800 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 800 m²
Biuro na sprzedaż w nowoczesnej dzielnicy Barcelony.Środowisko:szpital uniwersytecki i ważną…
$1,74M
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Pomieszczenie biurowe 1 889 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 1 889 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 889 m²
Przedmieścia handlowe w uprzywilejowanej okolicy miasta.Otoczenia:największy stadion w Europ…
$6,13M
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Pomieszczenie biurowe 181 m² w Madryt, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 181 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedanym rogu lokal handlowy z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko:gęsto z…
$1,60M
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Pomieszczenie biurowe 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
lokale handlowe na sprzedaż w uprzywilejowanym obszarze centralnym o wysokim poziomie ruchu …
$577,542
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Pomieszczenie biurowe 110 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? lokali komercyjnych z najemca w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie. Środowisko:g…
$549,765
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Pomieszczenie biurowe 83 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Położony w jednym z najbardziej dynamicznych i skonsolidowanych ulic w centrum Alicante, w s…
$216,956
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Pomieszczenie biurowe 228 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 228 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 228 m²
Przestronne biuro o powierzchni 228 m ² na Avenida Oscar Esplá Biuro o powierzchni ok. 228 …
$295,808
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Pomieszczenie biurowe 697 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 697 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 697 m²
Na sprzedaż lokale handlowe z wiarygodnym najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:obszar mies…
$2,75M
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Pomieszczenie biurowe 52 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 52 m²
Interplant handlowy na sprzedaż obok Av. de Maisonnave, Alicante Strategiczne położenie i pr…
$180,687
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Pomieszczenie biurowe 115 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Interplant handlowy na sprzedaż obok Rambla Méndez Núñez, Alicante Strategiczne położenie i …
$250,834
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Pomieszczenie biurowe 277 m² w Elx Elche, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 277 m²
Elx Elche, Hiszpania
Powierzchnia 277 m²
Inmobiliaria Casamayor oferuje Państwu to biuro na sprzedaż i wynajem o powierzchni 277 m2 w…
$437,884
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Pomieszczenie biurowe 417 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 417 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Interplant handlowy na sprzedaż z dużym obszarem położonym na ulicy Arcybiskupa Loaces, w ce…
$445,523
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Pomieszczenie biurowe 74 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 74 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 74 m²
Produkt inwestycyjny: biuro handlowe na sprzedaż, z magazynem, znajduje się w tradycyjnym ce…
$250,744
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Pomieszczenie biurowe 45 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 45 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w prestiżowej dzielnicy Hamilton Barcelona.Środo…
$243,054
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Pomieszczenie biurowe 89 m² w Elx Elche, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 89 m²
Elx Elche, Hiszpania
Powierzchnia 89 m²
Inmobiliaria Casamayor prezentuje Państwu to biuro na sprzedaż i wynajem o powierzchni 89 m2…
$148,113
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Pomieszczenie biurowe 249 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 249 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 249 m²
Położony w samym sercu Alicante, to biuro wyróżnia się na jego szerokość, jasność i uprzywil…
$694,336
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Pomieszczenie biurowe 185 m² w Walencja, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 185 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 185 m²
The office 185 m.q. is located in a residential area in the university area! High traffic! E…
$245,642
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Commercial premises, banc Sabadell w Barcelona, Hiszpania
Commercial premises, banc Sabadell
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 561 m²
Commercial premises with a tenant - one of the most important Spanish bancs Sabadell, the fi…
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe w Grenada, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe
Grenada, Hiszpania
Międzynarodowy łańcuch hotelowy Kimpton, 12 minut samochodem od lotniska, pierwsza linia mor…
$223,560
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Pomieszczenie biurowe 1 803 m² w Paterna, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 1 803 m²
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 1 803 m²
A large and bright office with an area of 1802.42 m² is located on the fifth floor of a 6-st…
$2,37M
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Pomieszczenie biurowe 40 m² w Bel Air, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Bel Air, Hiszpania
Powierzchnia 40 m²
Biura w bardzo centralnym miejscu w sercu alei Andaluzji, w pobliżu szkół, sklepów, restaura…
$59,661
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

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