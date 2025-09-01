  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura

Guardamar del Segura, Hiszpania
$274,294
40
ID: 27851
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Guardamar del Segura

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura

Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regionie Costa Blanca. Inwestycja ta stanowi doskonałą okazję do posiadania mieszkania w Guardamar del Segura, wyposażonego w najwyższej klasy udogodnienia socjalne w prestiżowej lokalizacji. Podstawowe usługi, w tym supermarkety, bary, restauracje oraz różnorodne obiekty rekreacyjne i sportowe, są łatwo dostępne w odległości krótkiej przejażdżki samochodem.

Mieszkania na sprzedaż w Guardamar del Segura oferują łatwy dostęp do najważniejszych udogodnień i pięknego parku przyrody La Mata, co czyni je idealnymi dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek. Są także położone zaledwie 10 minut jazdy samochodem od zapierających dech w piersiach plaż Guardamar, 38 km od lotniska w Alicante i 80 km od lotniska w Murcji.

Nowoczesne osiedle oferuje swoim mieszkańcom dostęp do dużego wspólnego basenu, bujnych ogrodów i placu zabaw dla dzieci, a także podziemnego parkingu.

Wewnątrz tych nowoczesnych mieszkań znajdują się dwie lub trzy przestronne sypialnie dwuosobowe z wbudowanymi szafami w zależności od modelu, dwie łazienki, w tym jedna połączona z główną sypialnią, wyposażona kuchnia i jadalnia na otwartym planie oraz duży salon z oknami w stylu francuskim, które wpuszczają dużo naturalnego światła.


ALC-00932

Guardamar del Segura, Hiszpania
