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Zamki na sprzedaż w Hiszpania

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Baleary
106
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106 obiektów total found
Zamek 3 pokoi w Serra de Tramuntana, Hiszpania
Zamek 3 pokoi
Serra de Tramuntana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Willa w Balearic
$1,11M
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Zamek 5 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Willa w Balearic
$2,22M
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Zamek 4 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Willa w Balearic
$2,36M
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LDV InvestLDV Invest
Zamek 4 pokoi w Ses Rotes Velles, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Ses Rotes Velles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 414 m²
Willa w Balearic
$2,45M
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Zamek 4 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Willa w Balearic
$925,943
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Zamek 5 pokojów w Palma, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Palma, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Willa w Balearic
$3,95M
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Zamek 5 pokojów w es Capdella, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
es Capdella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 451 m²
Willa w Balearic
$5,24M
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Zamek 4 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa w Balearic
$1,51M
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Zamek 6 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 6 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Willa w Balearic
$1,98M
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Zamek 4 pokoi w Port dAndratx, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 359 m²
Willa w Balearic
$15,02M
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Zamek 4 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Willa w Balearic
$4,60M
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Zamek 7 pokojów w Ses Rotes Velles, Hiszpania
Zamek 7 pokojów
Ses Rotes Velles, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 302 m²
Willa w Balearic
$1,49M
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Zamek 5 pokojów w Port dAndratx, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 662 m²
Willa w Balearic
$15,02M
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Zamek 5 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Willa w Balearic
$6,39M
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Zamek 3 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 3 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 375 m²
Willa w Balearic
$2,15M
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Zamek 7 pokojów w ses Illetes, Hiszpania
Zamek 7 pokojów
ses Illetes, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 911 m²
Willa w Balearic
$6,64M
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Zamek 8 pokojów w Pollenca, Hiszpania
Zamek 8 pokojów
Pollenca, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Willa w Balearic
$2,91M
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Zamek 4 pokoi w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 615 m²
Willa w Balearic
$10,89M
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Zamek 3 pokoi w Sol de Mallorca, Hiszpania
Zamek 3 pokoi
Sol de Mallorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Willa w Balearic
$2,27M
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Zamek 4 pokoi w Sol de Mallorca, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Sol de Mallorca, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 690 m²
Willa w Balearic
$3,49M
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Zamek 5 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Willa w Balearic
$6,41M
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Zamek 4 pokoi w ses Illetes, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
ses Illetes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Willa w Balearic
$8,15M
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Zamek 4 pokoi w Port dAndratx, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Willa w Balearic
$4,89M
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Zamek 4 pokoi w Son Caliu, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Son Caliu, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Willa w Balearic
$4,54M
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Zamek 7 pokojów w Ses Rotes Velles, Hiszpania
Zamek 7 pokojów
Ses Rotes Velles, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 432 m²
Piętro 3
Willa w Balearic
$1,50M
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Zamek 4 pokoi w Sol de Mallorca, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Sol de Mallorca, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
Willa w Balearic
$3,32M
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Zamek 3 pokoi w Andratx, Hiszpania
Zamek 3 pokoi
Andratx, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Dom w Balearic
$931,767
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Zamek 4 pokoi w Port dAndratx, Hiszpania
Zamek 4 pokoi
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Willa z zupełnie nowym wzornictwem i widokiem na morze jest dostępna na sprzedaż w zielonej,…
$6,92M
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Zamek 5 pokojów w Santa Ponsa, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Santa Ponsa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 937 m²
Willa w Balearic
$8,74M
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Zamek 5 pokojów w Port dAndratx, Hiszpania
Zamek 5 pokojów
Port dAndratx, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 059 m²
Piętro 1
Willa w Balearic
$28,54M
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