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Domy na sprzedaż w Hiszpania

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15 942 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
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Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 4 łóżko · 3 wanna · 159 m ² zbudowany. Przedst…
$604,732
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Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
UP UP
Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Dom 5 pokojów w Hiszpania
Dom 5 pokojów
Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w San Martín de Tesorillo. 5 łóżko · 3 wanna · 280 m ² zbu…
$489,568
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LDV InvestLDV Invest
Dom 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Willa z 7 sypialniami na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 7 łóżko · 3 wanna · 401 m ² zbu…
$2,77M
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Dom 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż bungalow na najwyższym piętrze 120 m2, położony w spokojnej okolicy Orihela Cost…
$214,657
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260709075145Na sprzedaż jest ready-made nowoczesna willa w zamkniętym urbanizacji El C…
$602,402
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy wyjątkową willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Fin…
$797,531
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Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 3 łóżko · 2 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedst…
$554,760
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Dom 6 pokojów w Hiszpania
Dom 6 pokojów
Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 314 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Sotogrande. 6 łóżko · 7 wanna · 1314 m ² zbudowany. Prze…
$7,51M
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z 49 niezależnych willi znajdujących się w Al…
$485,454
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Dom 2 pokoi w Malaga, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
2-sypialnia kamienica na sprzedaż w Málaga Centro. 2 łóżko · 1 wanna · 71 m ² zbudowany. Prz…
$403,924
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Dom 3 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Artola. 3 łóżko · 3 wanna · 148 m ² zbudowany. Przedstawi…
$745,518
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Dom 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$455,489
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Dom 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 886 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Los Arqueros. 6 łóżko · 9 wanna · 886 m ² zbudowany. Prz…
$4,61M
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Dom 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260722201002Willa 6 znajduje się w malowniczej części Polop, wśród górskich krajobrazó…
$606,497
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260719141330Na sprzedaż nowoczesna dwupiętrowa willa w nowym kompleksie mieszkalnym Si…
$731,401
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Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
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Dom 4 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 217 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Esteponie. 4 łóżko · 3 wanna · 217 m ² zbudowany. Przedst…
$863,943
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Dom 3 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Willa z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena. 3 łóżko · 2 wanna · 180 m ² zbudowany. Prze…
$747,599
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
NOWE FILMY BUDYNKOWE W ODNIESIENIU DO GOLF, MUNCIA Nowy budynek mieszkalny pięknych willi w …
$1,11M
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Dom 5 pokojów w Hiszpania
Dom 5 pokojów
Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 411 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w New Golden Mile. 5 łóżko · 2 wanna · 411 m ² zbudowany. …
$2,66M
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$427,662
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Położony w San Pedro del Pinatar, te domy oferują doskonałą opcję dla osób poszukujących dom…
$437,039
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Dom 6 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 482 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Sierrezuela. 6 łóżko · 7 wanna · 482 m ² zbudowany. Prze…
$2,19M
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Dom 5 pokojów w Dos Hermanas, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 322 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Mijas. 5 łóżko · 4 wanna · 322 m ² zbudowany. Przedstawi…
$1,41M
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Bungalow w Torre-Pacheco, Hiszpania
Bungalow
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
New Build Apartments and Bungalows in Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusive Homes in…
$386,683
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Dom 4 pokoi w Hiszpania
Dom 4 pokoi
Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Casares Playa. 4 łóżko · 4 wanna · 172 m ² zbudowany. Prz…
$1,02M
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Dom 6 pokojów w Malaga, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 120 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Málaga Ciudad. 6 łóżko · 3 wanna · 1120 m ² zbudowany. P…
$1,44M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 2 wanna · 170 m ² zbudo…
$1,33M
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

wille
zamki
domy wolnostojące
rezydencje
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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