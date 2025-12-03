  1. Realting.com
  Gruzja
  Khelvachauri Municipality
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khelvachauri Municipality, Gruzja

Dzielnica mieszkaniowa VILLA ORTA
Kapreshumi, Gruzja
$147,500
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 252 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Esteco - budowa domów w Gruzji!  Prezentujemy ekskluzywny projekt domku mini kompleksu, który znajduje się na przedmieściach nadmorskiego miasta Batumi!  Składa się z dwóch rodzajów willi, które znajdują się w dwóch rzędach na zboczu góry: W dolnej części - Villa DEX ( 210 m ² Całkowita p…
Esteco
Dzielnica mieszkaniowa VILLA DEX
Kapreshumi, Gruzja
$138,300
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 210 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Esteco - budowa domów w Gruzji! br /br /Prezentujemy ekskluzywny projekt domku mini kompleksu, który znajduje się na przedmieściach nadmorskiego miasta Batumi! br /br /Składa się z dwóch rodzajów willi, które znajdują się w dwóch rzędach na zboczu góry: br / W dolnej części - Villa DEX ( 210…
Esteco
