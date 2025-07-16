Kompleks mieszkalny Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.

Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi to wyjątkowy, 25-piętrowy hotel o ekskluzywnym designie, w którym wykorzystano materiały, meble i wyposażenie zgodne z międzynarodowymi standardami Wyndham.

Wyndham Branded Residences ucieleśnia surowe standardy Wyndham International, łącząc wyjątkową jakość z nowoczesnym designem.

Ta inwestycja gwarantuje wysoki poziom komfortu i funkcjonalności, co czyni ją doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących wysokich zysków w prestiżowym otoczeniu.

Cena obejmuje wykończenie pod klucz, co oznacza obecność wszystkich niezbędnych urządzeń: pralki, klimatyzacji, telewizora, żelazka i deski do prasowania, lodówki, kuchenki elektrycznej, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy.

Dochód do 14% rocznie!

60 dni na własne wakacje w roku!

Umowa najmu z Wyndham na 20 lat! System basenowy 60/40 (podział zysków z przychodów brutto z użytkowania wszystkich pokoi hotelowych danej kategorii).

Zaliczka 30%

Brak rat procentowych do grudnia 2027 r.!

2 kategorie pokoi:

Studia

Pokój od 31,6 m² z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Pokój z jedną sypialnią

Pokój od 46,2 m² z oddzielną sypialnią i aneksem kuchennym.

Kompleksowa infrastruktura:

Parking podziemny na 73 samochody

Zadbana prywatna plaża z obsługą

Restauracja i kawiarnia

Cafe z barem letnim

Basen

Sala fitness

Pokój dziecięcy

Sala konferencyjna

Ogród zimowy

Lokalizacja:

Ośrodek wypoczynkowy Gonio

Do morza - 50 m

Do centrum Batumi - 14 km

Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.