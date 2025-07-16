Kompleks mieszkalny Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.

Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio.
Wyndham Residences Batumi to wyjątkowy, 25-piętrowy hotel o ekskluzywnym designie, w którym wykorzystano materiały, meble i wyposażenie zgodne z międzynarodowymi standardami Wyndham.
Wyndham Branded Residences ucieleśnia surowe standardy Wyndham International, łącząc wyjątkową jakość z nowoczesnym designem.
Ta inwestycja gwarantuje wysoki poziom komfortu i funkcjonalności, co czyni ją doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących wysokich zysków w prestiżowym otoczeniu.
Cena obejmuje wykończenie pod klucz, co oznacza obecność wszystkich niezbędnych urządzeń: pralki, klimatyzacji, telewizora, żelazka i deski do prasowania, lodówki, kuchenki elektrycznej, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy.
Dochód do 14% rocznie!
60 dni na własne wakacje w roku!
Umowa najmu z Wyndham na 20 lat! System basenowy 60/40 (podział zysków z przychodów brutto z użytkowania wszystkich pokoi hotelowych danej kategorii).
Zaliczka 30%
Brak rat procentowych do grudnia 2027 r.!
2 kategorie pokoi:
Kompleksowa infrastruktura:
Lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.