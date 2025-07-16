Kompleks mieszkalny WGR2 Gonio Batumi

Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług, jest tworzony na zasadzie "resort- city" i składa się z 5 miejsc, połączone promami i infrastrukturą. Infrastruktura kompleksu przekracza 27000 m ² i obejmuje baseny, restauracje, centra fitness i spa, kliniki fizjoterapii, place zabaw, parki, lądowisko dla helikopterów i wiele innych (w sumie około 90 obiektów).

Układy rezydencji (pod klucz)

Studio (Junior Suite) - od 37,3 m ² / Cena od 147,000 dolarów

1 sypialnia (Deluxe Suite) - od 55,3 m ² / Cena od 247,500 dolarów

Z 2 sypialniami (Apartament rodzinny) - od 72,3 m ² / Cena od 300,500 dolarów

1 sypialnia (Duplex Penthouse) - od 69,5 m ² / Cena od 322,000 dolarów

2 sypialnie (Duplex Penthouse) - od 105,5 m ² / Cena od 489,000 dolarów

1 / 4 akcji (Fractional Ownership) - od 73000 dolarów

Pod parasolem Ambridge Hospitality, największej na świecie firmy zarządzania hotelami, z ponad 1500 hoteli pod jej kierownictwem, i 60 lat doświadczenia na rynku. Stając się właścicielem tego kompleksu, inwestorzy będą mieli możliwość wymiany czasu wolnego w swoich rezydencjach na wakacje w najbardziej luksusowych hotelach na świecie (4500 hoteli, w 110 krajach). RCI, wiodąca na świecie sieć wymiany hoteli wakacyjnych, jest na rynku od 1974 roku.

Opcje dotyczące rentowności

Dochód gwarantowany: 10- 11% ROI rocznie

Przychody rzeczywiste: 15% ROI rocznie

Kapitalizacja: 30% rocznie

Opcja odkupu

Infrastruktura

7 basenów i 3 SPA (halal)

12 restauracji, kawiarni i barów

2 centra fitness & Podstawy sportowe

7 placów zabaw dla dzieci

Miasto lin z trampoliną i ścianą wspinaczkową

Fizjoterapia i rehabilitacja Klinika

Sala konferencyjna i sale konferencyjne

Współpraca i bankiet Hall

Cinema Hall & Bowling

Mini Golf & Bilard

Tabele biblioteki i szachów

Rower i elektryczny Wypożyczalnia skuterów

Wine House & Chacha House & Tasting Room

Kompleks kąpielowy i Sharko Prysznic

Wino i fitoterapia Centrum

Sól, jacuzzi i masaże

Wiosna artezyjska

Rynki i ekomagazyn

Podkładka helikoptera

Kompleks znajduje się w elitarnej części Batumi: Gonio- Kvariati. Ten obszar jest prawdziwą perłą wybrzeży Morza Czarnego Gruzji. To tutaj powstaje najbardziej prestiżowa okolica Batumi, która jest największym miastem turystycznym w kraju. Ośrodek znajduje się w pięknej zielonej strefie parku z roślin subtropikalnych relic, a cały kompleks jest realizowany krajobrazu z projektowania krajobrazu. Kompleks ten jest record- breaker i posiada największą infrastrukturę hotelową w Gruzji, która zapewni wysoki obłożenie, niezależnie od sezonu.