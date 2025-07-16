  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny WGR2 Gonio Batumi

Batumi, Gruzja
od
$73,000
3.12.2025
$73,000
22.02.2025
$145,172
4.09.2023
$117,306
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9 1
ID: 5595
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług, jest tworzony na zasadzie "resort- city" i składa się z 5 miejsc, połączone promami i infrastrukturą. Infrastruktura kompleksu przekracza 27000 m ² i obejmuje baseny, restauracje, centra fitness i spa, kliniki fizjoterapii, place zabaw, parki, lądowisko dla helikopterów i wiele innych (w sumie około 90 obiektów).

Układy rezydencji (pod klucz)

  • Studio (Junior Suite) - od 37,3 m ² / Cena od 147,000 dolarów

  • 1 sypialnia (Deluxe Suite) - od 55,3 m ² / Cena od 247,500 dolarów

  • Z 2 sypialniami (Apartament rodzinny) - od 72,3 m ² / Cena od 300,500 dolarów

  • 1 sypialnia (Duplex Penthouse) - od 69,5 m ² / Cena od 322,000 dolarów

  • 2 sypialnie (Duplex Penthouse) - od 105,5 m ² / Cena od 489,000 dolarów

  • 1 / 4 akcji (Fractional Ownership) - od 73000 dolarów

Pod parasolem Ambridge Hospitality, największej na świecie firmy zarządzania hotelami, z ponad 1500 hoteli pod jej kierownictwem, i 60 lat doświadczenia na rynku. Stając się właścicielem tego kompleksu, inwestorzy będą mieli możliwość wymiany czasu wolnego w swoich rezydencjach na wakacje w najbardziej luksusowych hotelach na świecie (4500 hoteli, w 110 krajach). RCI, wiodąca na świecie sieć wymiany hoteli wakacyjnych, jest na rynku od 1974 roku.

Opcje dotyczące rentowności

  • Dochód gwarantowany: 10- 11% ROI rocznie

  • Przychody rzeczywiste: 15% ROI rocznie

  • Kapitalizacja: 30% rocznie

  • Opcja odkupu

Infrastruktura

  • 7 basenów i 3 SPA (halal)

  • 12 restauracji, kawiarni i barów

  • 2 centra fitness & Podstawy sportowe

  • 7 placów zabaw dla dzieci

  • Miasto lin z trampoliną i ścianą wspinaczkową

  • Fizjoterapia i rehabilitacja Klinika

  • Sala konferencyjna i sale konferencyjne

  • Współpraca i bankiet Hall

  • Cinema Hall & Bowling

  • Mini Golf & Bilard

  • Tabele biblioteki i szachów

  • Rower i elektryczny Wypożyczalnia skuterów

  • Wine House & Chacha House & Tasting Room

  • Kompleks kąpielowy i Sharko Prysznic

  • Wino i fitoterapia Centrum

  • Sól, jacuzzi i masaże

  • Wiosna artezyjska

  • Rynki i ekomagazyn

  • Podkładka helikoptera

Kompleks znajduje się w elitarnej części Batumi: Gonio- Kvariati. Ten obszar jest prawdziwą perłą wybrzeży Morza Czarnego Gruzji. To tutaj powstaje najbardziej prestiżowa okolica Batumi, która jest największym miastem turystycznym w kraju. Ośrodek znajduje się w pięknej zielonej strefie parku z roślin subtropikalnych relic, a cały kompleks jest realizowany krajobrazu z projektowania krajobrazu. Kompleks ten jest record- breaker i posiada największą infrastrukturę hotelową w Gruzji, która zapewni wysoki obłożenie, niezależnie od sezonu.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Wideo recenzja zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
