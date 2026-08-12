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Nowe mieszkania w Adżara, Gruzja

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Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 31–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wielofunkcyjny, hotelowy, 16-piętrowy kompleks składa się trzy bloki Wyjątkowa architektura Znakomita lokalizacja - blisko morza (panoramiczny widok na góry i morze) Wielofunkcyjny - wyposażony w obiekty komercyjne przestrzenie rozrywkowe i rekreacyjne Nadaje się do zamieszkania, re…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
109,650
Mieszkanie 2 pokoi
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Mieszkanie
31.3
79,815
Deweloper
Гумбати Групп
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Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Batumi, Gruzja
od
$45,000
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkaniowy klasy Premium Thalassa położony jest w jednej z wyróżniających się ekologicznie czystych i komfortowych turystycznych dzielnic Batumi, w pobliżu ogrodu botanicznego, 800 metrów od morza. Apartamenty są prezentowane z panoramicznym widokiem na morze, ogród botaniczny i góry.
Deweloper
Thalassa Group LLC
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Pokaż wszystko Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Gruzja
od
$140,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Powierzchnia 47–72 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy projekt premium na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego, który otwiera nowy rozdział w rozwoju nieruchomości kurortowych w Gruzji.To nie jest tylko kompleks mieszkalny nad morzem. Jest to międzynarodow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Agencja
Ambassador Realty Group
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TekceTekce
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Pokaż wszystko Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batumi, Gruzja
od
$100,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 42
Powierzchnia 28–72 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Batumi, Georgia, Gruzja 124; Nabrzeże Primorsky 124; Kengo Kuma & Associates 124; Silk Development 124; Dostawa pierwszej wieży - 2029W Batumi powstaje nowy zabytek architektury i ośrodka - Silk Towers, wielofunkcyjny kompleks na skrzyżowaniu słynnej nadmorskiej promenady i historycznej star…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Mieszkanie 2 pokoi
72.3
203,971
Agencja
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Gruzja
od
$95,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 26–137 m²
4 obiekty nieruchomości 4
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego w miejscowości kurortu Shekvetili. Projekt łączy nowoczesną architekturę, pięciogwiazdkowy serwis hotelowy, środowisko naturalne i rozwiniętą infrastrukturę światowej kla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Mieszkanie 2 pokoi
136.6
332,000
Agencja
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 58
Powierzchnia 109–197 m²
Nieruchomości komercyjne w First Tower - Ambasadori Island BatumiLokale handlowe w sercu pierwszej sztucznej wyspy na Morzu CzarnymNieruchomości komercyjne First Tower są okazją do zakupu nieruchomości w projekcie, który stanie się nowym punktem atrakcyjnym dla Batumi i całego wybrzeża Morza…
Agencja
Ambassador Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Batumi, Gruzja
od
$70,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Witamy w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym – uosobieniu luksusowego życia, pracy i rozrywki. Z dumą oferujemy naszym mieszkańcom naprawdę wyjątkowe wrażenia, z trzema blokami niezrównanego komfortu i elegancji, a także pięciogwiazdkową infrastrukturą, która zaspokoi wszystkie ich po…
Deweloper
LTD homex
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Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Gruzja
od
$104,449
Rok realizacji 2029
Powierzchnia 28–113 m²
30 obiekty nieruchomości 30
Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Mieszkanie 2 pokoi
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Kawalerka
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Deweloper
Alliance Group
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Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Batumi, Gruzja
od
$102,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–151 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyndham Panorama — luksusowe kamienice z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzająca …
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Kobuleti, Gruzja
od
$43,750
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 35
Powierzchnia 35–83 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.4
62,200
Mieszkanie 2 pokoi
82.6
100,000
Kawalerka
35.0
43,750
Agencja
Geo Estate
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Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Pokaż wszystko Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Gruzja
od
$57,966
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Kompleks znajduje się na 13 hektarach zamkniętego, pięknie krajobrazu terytorium i jest całkowicie autonomiczny! Możliwe raty. Pierwsza rata - 20% Pełna płatność - do grudnia 2026. Apartamenty z kuchnią, apartamenty z jedną i dwie sypialnie w elitarnej zamkniętej miejscowości mieszkalnej, zn…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Batumi, Gruzja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
ELT Dzielnica jest budowana na 7 hektarach ziemi na nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w postaci ćwierćdolarówki, która doskonale pas…
Deweloper
ELT Building
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Deweloper
ELT Building
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Batumi, Gruzja
od
$89,177
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Agencja nieruchomości GulfStream przedstawia PaństwuApart- hotel Ramada Encore Wyndham w Batumi jest atrakcyjnym dla inwestycji formatem do uzyskania stabilnego dochodu i zwiększenia wartości nieruchomości.Kompleks znajduje się w lokalizacji TOP: tylko 300 metrów do morza i 5 minut spacerem …
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
1 obiekt nieruchomości 1
Odwrócenie to coś więcej niż tylko nazwa - to podejście, które odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni, komfortu i estetyki. Projekt został stworzony z myślą, że każdy szczegół powinien uosabiać elegancję, funkcjonalny spokój i wyrafinowanie.Nasza wizja polega na stworzeniu przestrzen…
Deweloper
Otium Development
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Deweloper
Otium Development
Języki komunikacji
English
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Shalva Inasaridze 25 Archi Ramada Batumi to wielofunkcyjny aparthotel o standardzie europejskim, którego partnerem jest Ramada Encore firmy Wyndham, wiodącej na świecie sieci hotelowej Wyndham. Archi Ramada Batumi wyróżnia się materiałami budowlanymi i infrastrukturą oraz różnorodnymi usł…
Agencja
sisnogroup
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Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Pokaż wszystko Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 14
Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort …
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$103,680
Liczba kondygnacji 40
Powierzchnia 46–94 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Twin Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkalny pierwszej linii linii brzegowej, 100 metrów od morza. Kompleks mieszkalny posiada centrum fitness, spa, kryte i odkryte baseny, salon piękności, kawiarnię, plac zabaw, pokój gier, odkryty i podziemny parking (250 samochodów), myjnię samoch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Mieszkanie 2 pokoi
94.4
188,780
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Batumi, Gruzja
od
$52,500
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 30–90 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wielofunkcyjny kompleks mieszkalny położony na pierwszej linii brzegowej, otoczony inspirującymi krajobrazami górskimi z jednej strony i niekończącym się morzem z drugiej. Architektura projektu wyróżnia się wyrafinowanym wzornictwem, uzupełnionym uroczym ogrodem oliwnym. Ostrożnie dobrane ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
111,000
Mieszkanie 2 pokoi
89.6
175,000
Kawalerka
29.7
52,500
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Gruzja
od
$37,400
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 27
Powierzchnia 48 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏙 Business class apartamenty w historycznym centrum BatumiCisza Starego Miasta + pieszo od centrum🗝️ Apartament opcje od studia do trzech sypialni od 37,400 dolarów do 115,072 dolarów📍 Lokalizacja.Vazha Pshavel Ulica, Stare Miasto jest jednym z najlepszych miejsc dla nowej klasy biznesowej b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.6
59,976
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Batumi, Gruzja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu prezydenckiego pod marką 5 * Wyndham Grand Hotel z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług. Na dwóch piętrach kamienicy znajdują się 3 przestronne sypialnie i taras z panoramicznym widokiem na góry.…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Batumi, Gruzja
od
$82,643
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 55
CENTROPOLIS - BATUMIWielkoskalowy, mieszany projekt położony w centralnej części Batumi, na pierwszej linii brzegowej - zaledwie ~ 50 metrów od morza, w jednym z kluczowych miejsc miasta.✔️ Wszystkie apartamenty posiadają panoramiczny widok na morze i miasto.🏙 INFRASTRUKTURA KOMPLEX• centrum…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Batumi, Gruzja
od
$35,952
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Stan House to nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy New Boulevard Batumi, zaledwie 270 metrów od morza i promenady. Kompleks łączy stylową architekturę, widoki panoramiczne, komfort i wysoką atrakcyjność inwestycyjną.Zalety kompleksu:• 270 metrów do morza• Panoramiczne okna i piękne wid…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Gruzja
od
$23,375
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.Cechy:Dwa bezpośrednie wejścia do morza.Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i …
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat! Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality. Ceny za pokój ćwierć-pojedynczy zaczynają się od 53 100 USD. Możliwy jest również za…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Batumi, Gruzja
od
$43,670
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Prawdziwy Pałac Niebieskie apartamenty są dostępne w ratach do końca 2026 roku. Płatność zaliczkowa od $13,100 do $53,708Można również kupić miejsce parkingowe od $17000 do $20.000 w ratach, płatności w dół od $4500 do $8,700Prawdziwy Pałac Niebieski to nowoczesny wielopoziomowy kompleks mie…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Pokaż wszystko Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Gruzja
od
$163,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 66
Pierwszy kompleks hotelu Lamborghini marki z marką Kasyno z markiApartamenty są dostępne pod klucz z włoskich mebli i Lamborghini- stylu dekoracjiProgram lojalnościowy marki, ekskluzywne warunki zakwaterowania w hotelach Lamborghini na całym świecieO projekcieWieża posiada 66 pięter i domów …
Agencja
Satellite Estate
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Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2031
Liczba kondygnacji 16
Unikalny projekt inwestycyjny na wybrzeżu Morza Czarnego - Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. To pierwszy i jedyny luksus. 5 * All Inclusive resort w Gruzji, z architekturą inspirowaną estetyką zamku Zakonu, łącząc starą atmosferę świata z premium nowoczesnej usługi.Warunki finansowe i p…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Batumi, Gruzja
od
$57,600
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–121 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkalny ma powierzchnię rekreacyjną 13 000 m2, 27-metrowy odkryty basen, kryty basen, kasyno, SPA, fitness, salon piękności, supermarket 24 / 7, apteka, restauracje, kawiarnie, fast food wyloty, boiska sportowe, rozrywki i strefy przyjemności i bezpłatny parking
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Mieszkanie 2 pokoi
74.8
151,470
Mieszkanie 3 pokoi
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Mieszkanie
35.1
75,465 – 76,750
Kawalerka
28.1
57,605
Agencja
Geo Estate
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Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Pokaż wszystko Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Batumi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 1
Ulica Batumi Adliy No57a LCD "Serenada" 34,5 m2, 11 piętro, widok na morze. Wstępna składka w wysokości 10%, czyli 6,089 USD, za 28 miesięcy zostanie wypłacona 30%, tj. Pozostałe 60% jest wypłacane latem 2028 r. Całkowita kwota mieszkania wynosi $60,892.Jest wiele opcji na twój gust
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Pokaż wszystko Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Batumi, Gruzja
od
$81,360
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 19
Powierzchnia 28–130 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Green Side Gonio to luksusowy kompleks mieszkalny położony zaledwie 50 metrów od wybrzeża Morza Czarnego w malowniczej wiosce Gonio w Batumi. Ta nowoczesna inwestycja łączy komfort pięciogwiazdkowego hotelu z nieograniczoną swobodą życia dla właścicieli mieszkań.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Mieszkanie 2 pokoi
69.7
223,040
Deweloper
GREEN SIDE
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Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Pokaż wszystko Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Gruzja
od
$94,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 42
Powierzchnia 28–58 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌊 Luksusowe apartamenty na pierwszej linii morza, Batumi📍 Położenie: Stary Batumi, skrzyżowanie nabrzeża i Central Boulevard, 100 m do plaży, 10 minut do lotniska Batumi.🏗 Projekt:4 wieże, 42 piętra każdy, 4000 mieszkań i mieszkań.Koncepcja "miasta w mieście" z markowych apartamentów, pięcio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
198,186
Mieszkanie
27.8
94,656
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Batumi, Gruzja
od
$49,665
Liczba kondygnacji 6
🔹Lux Blue Wave Residential Complex w Batumi jest unikalnym projektem, który zajmuje centralne miejsce w mieście kurortu. Ten nowy budynek jest idealnym połączeniem nowoczesnego stylu i komfortu, zapewniając swoim mieszkańcom wspaniałe zakwaterowanie na wybrzeżu Morza Czarnego. 🔹Zalety: prest…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Batumi, Gruzja
od
$56,388
Liczba kondygnacji 21
LCD Klasa biznes Premier\ PrimeBusiness klasy kompleks mieszkalny.Dom typu klub dla biznesu i klasy IT. 21. piętroLokalizacja.300 m od morza250 m od parku700m od TCGóry i miasta widokiZłożoneSprzeda? mieszkania w bia? ej ramie.Dom typu Club- dla biznesu i klasy IT-, z infrastrukturą, strefy …
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 26–798 m²
13 obiekty nieruchomości 13
20-piętrowy kompleks apartamentów Zakończenie budowy - kwiecień 2024 r Lokalizacja pierwszej linii, 120 metrów od morza Apartamenty ogółem - 247 / apartamenty na piętro - 13   INFRASTRUKTURA   Pokój zabaw recepcja Prywatna plaża Restauracja plażowa Usługa …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Kawalerka
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Apartamenty bez zaliczki w Batumi.Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkalny klasy premium w jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów Batumi, przy ul. George 'a Leonidze, 4. Zaledwie 1,8 km od morza, w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, terenów zielonych i wygodny transport…
Agencja
Satellite Estate
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Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Batumi, Gruzja
od
$31,414
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty w La Batumi Familia - raty do końca 2026La Batumi Familia to nowoczesny wielopoziomowy kompleks mieszkalny w nowoczesnym stylu architektonicznym.Zalety kompleksu:dogodną lokalizację w pobliżu wybrzeża morskiego;rozwinięta infrastruktura i dobra dostępność transportu;odizolowany i…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Pokaż wszystko Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Batumi, Gruzja
od
$65,130
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 33–69 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pierwszy ośrodek rodzinny Hilton w BatumiUnikalny projekt inwestycyjny, 50 / 50 warunków raty promocyjnej - 50% zaliczki, 50% po otrzymaniu kluczy.Lokalizacja:Znajduje się na obszarze budynków o niskim poziomie, co gwarantuje brak budynków o wysokim poziomieEkologicznie czysty obszar z rozwi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.4
65,132
Mieszkanie 2 pokoi
68.7
133,968
Agencja
Satellite Estate
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Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$161,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat! Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality. Możliwy jest również zakup pokoju pół- lub ćwierć-pojedynczego – prosimy o kontakt z …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Batumi, Gruzja
od
$32,580
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
?Prawdziwy błękit pałacowy – nowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny klasy premium, zlokalizowany w najbardziej rozwijającej się części miasta Batumi, 180 metrów od morza. Kompleks położony jest nad morzem, przy nowym bulwarze, gdzie łączy się turystyka, biznes i życie codzienne. ?Tutaj…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Gruzja
od
$33,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
Nowy projekt w Batumi, kompleks jest zbudowany zgodnie z koncepcją angielską - z bogatą infrastrukturą i najwyższymi standardami jakości.Jest to kompleks dwóch 17-piętrowych budynków + 10- piętrowe skrzydło 300 metrów od morza. Kompleks posiada własną infrastrukturę:Sala przyjęćZielona weran…
Agencja
Satellite Estate
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Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$51,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Batumi, Gruzja
od
$63,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 31–58 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Wyndham Laguna to luksusowy kompleks hotelowy 5 * z usługami all-inclusive z Wyndham. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Mieszkanie
31.2
247,000
Kawalerka
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Batumi, Gruzja
od
$172,800
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Wygodne 3-pokojowe trojaczki w spokojnej okolicy lotniska - 144 m2 + prywatny ogród 46 m2.Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i przytulnej lokalizacji, idealne dla komfortowego życia i odpoczynku.🏡 Styl i koncepcjaZewnętrzne w stylu śródziemnomorskimWnętrze w nowoczesnym sty…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 31–117 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Mieszkalny kompleks typu klubu zbudowany z cegły i położony w centrum Batumi, w odległości spaceru od plaży, parków i centrów handlowych. Projekt składa się z 2 bloków: w jednym bloku znajduje się pięciogwiazdkowy hotel z międzynarodowego łańcucha Best Western Group, a w drugim bloku są rezy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Mieszkanie
32.4
163,300
Kawalerka
30.5
170,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Orbi Residence
Zespół mieszkaniowy Orbi Residence
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 35
Orbi Residence to 35- piętrowy kompleks położony 100 metrów od morza.Kompleks posiada fitness, basen, restaurację i firmę zarządzającą
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$57,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
Elitarny kompleks mieszkaniowy nad brzegiem morza, otoczony oazą palm oraz bogatą florą i fauną, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Czarne. 2800 nadmorskich rezydencji w trzech wieżowcach łączy rozbudowana infrastruktura rekreacyjna. Szeroka oferta apartamentów z 1 …
Agencja
Satellite Estate
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Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Gruzja
od
$174,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 54
Powierzchnia 31–59 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Alliance Privilege to ukończony projekt na dużą skalę realizowany przez Alliance, zlokalizowany przy historycznym i światowej sławy bulwarze w Batumi, w najbardziej prestiżowej części wybrzeża miasta. Pierwsze 12 pięter 54-piętrowego kompleksu wielofunkcyjnego zajmuje światowej sławy hote…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Deweloper
Alliance Group
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Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Batumi, Gruzja
od
$161,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 30–71 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten elitarny kompleks mieszkaniowy ożywia ponadczasowy urok Starego Miasta Batumi z wyrafinowaniem nowoczesnego życia. W centrum jego koncepcji jest zachowanie oryginalnej fasady z 1888 roku, która została starannie zintegrowana ze współczesnym wzornictwem architektonicznym. Położony w histo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.6
221,000
Mieszkanie 2 pokoi
70.7
416,500
Kawalerka
30.2
161,500
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Batumi, Gruzja
od
$41,942
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agencja
GulfStream
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Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Batumi, Gruzja
od
$116,000
Rok realizacji 2028
Batumi, Vachtang Gorgasali street # 59- 61, PIAZZA RESIDENCE residence complex, 14 floor, 37.9 sq.m., widok na morze i stare miasto. Cena za 1 m2 3,050 $. Zniżka wynosi 10%, czyli 11,559 $. 50% zostanie rozdysponowane na 32 miesiące. Pozostałe 40% zostanie wypłacone w momencie ukończenia pro…
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Pokaż wszystko Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Batumi, Gruzja
od
$57,000
Rok realizacji 2027
Ulica Batumi Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 m2, 14 piętro, blok, widok na morze. Wstępna składka 10%, czyli $5,788, 19 miesięcy zostanie rozdzielona 30%, tj. $914 Pozostałe 60% jest wypłacane w grudniu 2027 r. Cała kwota mieszkania to $57, 888.Jest wiele opcji na twój gust
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Gruzja
od
$75,250
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 38–148 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług, jest tworzony na zasadzie "resort- city" i składa się z 5 miejsc, połączone promami i infrastrukturą. Infrastruktura kompleksu przekracza 27 000 m ² i składa się z basenów, restauracji, centrów fi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Mieszkanie 2 pokoi
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Mieszkanie 3 pokoi
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Kawalerka
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Gruzja
od
$59,040
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 29–61 m²
2 obiekty nieruchomości 2
💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy🔥 Prepay jest poniżej rynku🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznieNa sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.Do morza - 100…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
122,000
Mieszkanie
29.1
59,665
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Batumi, Gruzja
od
$49,020
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 34–231 m²
52 obiekty nieruchomości 52
Green Collection to kompleks klasy biznesowej położony w pobliżu ogrodu botanicznego Batumi. Kompleks posiada 5 basenów i prywatną plażę, 3 restauracje, spa i centra fitness, sale konferencyjne, kawiarnię-bibliotekę, strefę rekreacyjną dla dzieci, salę bilardową, mini-kino, kort tenisowy, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Mieszkanie 3 pokoi
231.4
578,575
Kawalerka
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Marina Club
Zespół mieszkaniowy Marina Club
Zespół mieszkaniowy Marina Club
Zespół mieszkaniowy Marina Club
Zespół mieszkaniowy Marina Club
Zespół mieszkaniowy Marina Club
Batumi, Gruzja
od
$82,500
Liczba kondygnacji 18
Marina Club - premium kompleks mieszkalnyNowoczesny projekt opracowany przez czołowych architektów i projektantów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts.Kompleks tworzy nową jakość środowiska miejskiego i doskonale wpisuje się w rytm nowoczesnego miasta.🏢 Architektura i koncepcja- 3 bloki …
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Gruzja
od
$67,830
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 16
16-piętrowy wielofunkcyjny kompleks hotelowy w Gonio Quariati. Projekt położony jest w malowniczej lokalizacji między Morzem Czarnym a górami, zapewniając wielofunkcyjną infrastrukturę zaprojektowaną tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby przyszłych gości, wspaniałe panoramiczne widoki i …
Agencja
Satellite Estate
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Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Batumi, Gruzja
od
$110,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 58
Powierzchnia 37–73 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Pierwsza wieża w Ambasadori Wyspa BatumiPierwsza Wieża jest flagową rezydencją projektu Ambassadori Island Batumi, pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym. Jest to unikalny projekt światowej klasy, tworząc nowe centrum życia, rekreacji i inwestycji w Batumi.216-meter- wysoka wieża będzie …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.1 – 72.6
127,198 – 286,710
Agencja
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Batumi, Gruzja
od
$83,000
Liczba kondygnacji 55
Kompleks położony jest w jednym z najbardziej elitarnych i wyjątkowych miejsc w Batumi: z jednej strony rozciąga się słynna ulica Rustaveli, jezioro Nurigeli i Park 6 Maja, a z drugiej strony graniczy z historyczną częścią Bulwaru Batumi i bezpośrednio z brzegiem morza
Agencja
sisnogroup
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Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Pokaż wszystko Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Gruzja
od
$63,258
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 31–106 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Renaissance by Alliance is Alliance Group’;s newest, innovative sports and wellness project in the region, located in the climatic-balneological resort of Adjara, Kobuleti, on the first coastline, 30 meters from the sea.  The complex combines A, B, and C towers with a common podium and th…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Mieszkanie 2 pokoi
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Kawalerka
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Deweloper
Alliance Group
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Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Batumi, Gruzja
od
$62,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Lagoon Resort to pierwszy prywatny ośrodek w Batumi pod międzynarodową marką Hilton.Kompleks obejmuje 320 mieszkań, z których tylko 100 przeznaczone jest na inwestycje.Lokalizacja:Projekt znajduje się w obszarze New Boulevard:3 minuty do morza5 minut do największego centrum handlowego Metro …
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Zespół mieszkaniowy Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Batumi, Gruzja
od
$49,613
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 32 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏙 Apartament - klasa biznesowa nad morzemClubniy zhiloy domKompleks został zbudowany i zbudowany we wsi.📍 Lokalizacja🌊 300 m do morza🌳 250 metrów do parku.🛍 700 m do TC Metro City✈ 10 minut do AYROPORT🚶 5 minut do bulwary centralnejPanoramnye speciesы na gorcha i gorod🏢 O kopułaFormat Clubny…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$82,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Kvariati
Zespół mieszkaniowy Kvariati
Zespół mieszkaniowy Kvariati
Zespół mieszkaniowy Kvariati
Zespół mieszkaniowy Kvariati
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvariati
Zespół mieszkaniowy Kvariati
Batumi, Gruzja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 36–83 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkaniowy Panorama Batumi znajduje się w odległości 50 metrów od morza. Złożona infrastruktura: prywatna plaża, basen bez krawędzi, restauracja, fitness, sauna, salon, bar, sala do degustacji wina, pralnia i recepcja. Kompleks ma profesjonalną firmę zarządzającą.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.1
123,600
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
157,700
Kawalerka
35.9 – 38.1
80,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Batumi, Gruzja
od
$39,580
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 14
Agencja nieruchomości GULFSTREAM prezentuje nowy projekt inwestycyjny i mieszkaniowy OXY Residence - nowoczesny kompleks mieszkalny o wysokim potencjale inwestycyjnym z Barceló Hotels Group, położony zaledwie 150 metrów od wybrzeża morza.Na dolnych piętrach kompleksu znajduje się hotel pod m…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Grin Kejp
Zespół mieszkaniowy Grin Kejp
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 32–72 m²
24 obiekty nieruchomości 24
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Mieszkanie 2 pokoi
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Deweloper
Green Cape
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Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Batumi, Gruzja
od
$30,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 34
AVENUE by ORBI - znajduje się w turystycznym centrum Batumi, w pięknej Alei Bohaterów. Wszystkie apartamenty mają panoramiczny widok na morze, aleję i miasto Aleja Bohaterów, jako jedna z wizytówek Batumi, jest największą aleją miasta - z nowoczesnymi budynkami architektonicznymi i rozwinię…
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Batumi, Gruzja
od
$38,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 17
ELT Grupa z dumą prezentuje projekt STATUS HOUSE położony w New Batumi Boulevard w naszej prestiżowej dzielnicy ELT. Ten unikalny projekt jest idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i długoterminowego wynajmu
Deweloper
ELT Building
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Deweloper
ELT Building
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Batumi, Gruzja
od
$141,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 32–151 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Club House — luksusowe rodzinne rezydencje z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzaj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Mieszkanie 3 pokoi
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Kawalerka
31.8
81,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Batumi, Gruzja
od
$45,100
Liczba kondygnacji 18
Kompleks mieszkalny "MTZ Luxe Living" w Batumi, 27 Shartava Street, który został ukończony w 2024! Kompleks ten idealnie nadaje się zarówno do komfortowego życia, jak i do udanych inwestycji. Kompleks mieszkalny "MTZ Luxe Living" znajduje się w samym sercu Batumi, w jednym z najbardziej atra…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Gruzja
od
$1,622
Rok realizacji 2026
Batumi Cixisdziri, W pierwszym pasie morza, kompleks "Petra Sea Resort", cena 1 m kw., od 1,413 $do 2,676 $, wielkość apartamentów zaczyna się od 27 m kw, 10% zaliczki, A rata jest podzielona na kolejne 30 miesięcy, Budownictwo zostanie ukończone 2026 lat
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Batumi, Gruzja
od
$23,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 27
🔹NB Residence znajduje się 5 minut od największego bulwaru i promenady miasta. W pobliżu są przystanki transportu publicznego, największy francuski supermarket Carrefour w centrum handlowym Metro. Również w tej lokalizacji znajdują się 2 największe kasyna Eclipse i Grand Bellagio. Dom jest w…
Agencja
GulfStream
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Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Batumi, Gruzja
od
$38,521
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 43 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Przedstawiamy Państwu nowy projekt - Compact House w Batumi, w jednym z najbardziej aktywnych obszarów miasta, z dobrze wyposażoną infrastrukturą.Kompleks składa się z 6 pięter, gdzie zostaną przedstawione:usługi konsjerża;Supermarket;Wyposażony taras;Wyposażony dziedziniec;lokale handlowe;Z…
Agencja
Property of Georgia
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Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Batumi, Gruzja
od
$22,700
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 27
🔹Morze Kompleks boczny znajduje się 5 minut od największego bulwaru miasta i promenady. W pobliżu są przystanki transportu publicznego, największy francuski supermarket Carrefour w centrum handlowym Metro. Również w tej lokalizacji znajdują się 2 największe kasyna Eclipse i Grand Bellagio. D…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel PANORAMA
Apart - hotel PANORAMA
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
40-piętrowy wielofunkcyjny kompleks „PANORAMA” znajduje się na Morzu Czarnym.   Kompleks obejmuje szereg obiektów do różnych celów, od wypoczynku po rozrywkę i profesjonalne pokoje, które są idealne na każdą okazję. 5-gwiazdkowy hotel Apartamenty w nowoczesnym stylu Projekt z…
Deweloper
Tower Group
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Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Batumi, Gruzja
od
$30,000
Liczba kondygnacji 27
🔹Kompleks Premium "Gruzińskie Skrzydła" znajduje się 5 minut od największego bulwaru miasta i promenady. W pobliżu są przystanki transportu publicznego, największy francuski supermarket Carrefour w centrum handlowym Metro. Również w tej lokalizacji znajdują się 2 największe kasyna Eclipse i …
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Gruzja
od
$24,990
Liczba kondygnacji 12
Residential complex comfort class Rustaveli 27 znajduje się w centrum Kobuleti.Z piątego piętra i powyżej znajduje się widok na morze.Wokół kompleksu mieszkalnego dobrze rozwinięta infrastruktura - sklepy, restauracje, szkoły i przedszkola.Morze jest 450 metrów od domu.Korzyści z obiektu:- D…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Pokaż wszystko Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Batumi, Gruzja
od
$57,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Scenic Novotel LCD.Pokoje hotelowePołożenie 7 km od Batumi (w kierunku Mahinjauri)20 minut spacerem od Batumi Botanical Garden i słynnego "Cape Green", Parku Narodowego Mtirala.Do centrum Batumi jest 10 minut drogi.20 m od morzaKoniec budowy: koniec 2025 r.2 kadłuby A i B13 pięterApartamenty…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Batumi, Gruzja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 43
Powierzchnia 80–125 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Porta Tower to 43-piętrowy kompleks mieszkaniowy premium położony w samym sercu starej Batumi. Infrastruktura kompleksu obejmuje basen, centrum fitness, kasyno i restauracje. Kompleks wyposażony jest w dwupoziomowy parking podziemny, centralny system klimatyzacji VRV oraz system bezpieczeńst…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 87.0
280,000 – 310,000
Mieszkanie 3 pokoi
125.0
460,000 – 546,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$268,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Dochodzimy do dochodu z pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomienia hotelu.To zna…
Agencja
Smart Home
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Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Pokaż wszystko Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Batumi, Gruzja
od
$107,430
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Przedstawiamy Państwu wyjątkową możliwość zakupu w Apartamentach Gumbati Ten piękny apartament znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie kilka minut spacerem od wybrzeża morskiego. apartamenty są w pełni wyposażone w nowoczesne remonty, stylowe meble i wysokiej jakości sprzęt AGD, aby zape…
Deweloper
Гумбати Групп
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Dzielnica mieszkaniowa Batumi View apartments
Dzielnica mieszkaniowa Batumi View apartments
Batumi, Gruzja
od
$47,000
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 32–58 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Batumi View to pierwszy wielofunkcyjny kompleks w okolicy Batumi Boulevard, zaledwie 20 metrów od morza. Odległość do lotniska Batumi wynosi 1 km. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 15 000 m². Metr. Batumi View oferuje najprzyjemniejsze warunki życia: Ciesz się wyższą jakością życia, któ…
Deweloper
BATUMI VIEW APARTMENTS
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Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Pokaż wszystko Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 33–42 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Firma budowlana LTD “ EVROMSHENI ” została założona w 2014 roku, a jej głównym zadaniem jest budownictwo. Firma oferuje wygodne i wysokiej jakości mieszkania zbudowane zgodnie z nowoczesnymi standardami. Naszym celem jest wykonywanie pracy z wysoką jakością i wykonywanie jej w ściśle zaplano…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Deweloper
LTD EVROMSHENI
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Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Batumi, Gruzja
od
$33,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
Kompleks mieszkalny La Batumi Familia znajduje się w obszarze New Boulevard, w jednym z młodych i dynamicznie rozwijających się obszarów. W pobliżu domu znajduje się duży park Lehi i Maria Kaczyński, centrum handlowe Metro City, kasyna, restauracje, szkoły i przedszkola w odległości spaceru.…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Batumi, Gruzja
od
$36,852
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 27
"Horizont Grand Residence"Jest to nowoczesny kompleks wielofunkcyjny o zróżnicowanej infrastrukturze handlowej i usługowej. Jest unikalny w tym, że ma zielony dach, rzadkość dla nowego centrum miasta. Położony 400 metrów od Morza Czarnego, dom pozwala mieszkańcom cieszyć się bryzą morską i w…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Batumi, Gruzja
od
$2,300
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 45
Położony w dzielnicy New Boulevard w Batumi, 5-gwiazdkowy Orbi City Central Aparthotel znajduje się 2,6 km od atrakcji kulturalnych, takich jak Fountain Of Neptun. Położony niedaleko parku rozrywki Dolphinarium, ten aparthotel w Batumi oferuje 75 pokoi z widokiem na morze
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Batumi, Gruzja
od
$43,560
Liczba kondygnacji 29
GURU Status jest premium kompleks mieszkalny położony na nowym bulwarze 150 metrów od morza. Panoramiczne widoki na morze i góry. Salon jest na dachu. Bogata infrastruktura i największy park rekreacyjny (3000 m2) w Batumi! Najlepsza jakość budynku w Batumi!- Zakończenie budowy latem 2024 rok…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Gruzja
od
$23,460
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 20
Opis strony: Nowy, nowoczesny kompleks mieszkalny w dynamicznie rozwijającej się okolicy Batumi, 1300 metrów od plaży, nabrzeże i nadmorski park. Kompleks ma wszystkie zalety nowoczesnego domu miejskiego: - dzielnicy mieszkalnej z rozwiniętą infrastrukturąNowoczesne rozwiązania architektonic…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Pokaż wszystko Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Batumi, Gruzja
od
$1,292
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
REZYDENCJA TERMINOWA I SPA. ZOBACZ OCZY I MORZE!   Wielofunkcyjny kompleks – aprototel składa się z dwóch 15-piętrowych budynków ( bloków A i G ) oraz jednego 17-piętrowego budynku ( blok B ), z których jeden będzie mieścił 5-gwiazdkowy międzynarodowy kompleks hotelowy INTERCONTINENTAL. M…
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Liczba kondygnacji 26
Twoja przestrzeń to stylowy, wznoszący się nowy budynek z dużym dziedzińcem i nowoczesnymi apartamentami z efektywnym układem, z którego otwiera się panoramiczny widok na morze i ośrodek Batumi. Nowy budynek znajduje się w obszarze lotniska, przy ulicy Grigola Lortkipanidze 24, pięć minut sp…
Agencja
sisnogroup
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Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Batumi, Gruzja
od
$45,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Gruzja
od
$25,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Opis strony: Nowy, nowoczesny kompleks mieszkalny w dynamicznie rozwijającej się okolicy Batumi, 500 metrów od plaży, nabrzeże i nadmorski park. Kompleks ma wszystkie zalety nowoczesnego domu miejskiego: - dzielnicy mieszkalnej z rozwiniętą infrastrukturąNowoczesne rozwiązania architektonicz…
Agencja
GulfStream
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Apartamentowiec Cube
Apartamentowiec Cube
Apartamentowiec Cube
Apartamentowiec Cube
Apartamentowiec Cube
Batumi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Gruzja
od
$60,260
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 44
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Zespół mieszkaniowy ZhK Downtown
Batumi, Gruzja
od
$143,570
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Next Downtown to elitarny kompleks mieszkalny położony w historycznej dzielnicy miasta, który od wieków jest epicentrum wydarzeń, służąc jako centrum handlowe, biznesowe i mieszkaniowe.Projekt obejmuje wysokiej jakości infrastrukturę w centrum miasta. Na parterze będą butiki, stylowe kawiarn…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Możliwe jest zakup 1 / 2, 1 / 4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi kierownikami.Cena:1 / 4 pokoju od …
Agencja
Smart Home
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Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
ELT Quarter powstaje na 7 hektarach ziemi przy nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów i projektantów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w formie kwartału, który idealnie wp…
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Obywatelstwo UE - paszport rumuński - w PREZENCIE! Możliwość zakupu 1/2, 1/4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi menedżerami. Cena: 1/…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Batumi, Gruzja
od
$48,712
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 45
Powierzchnia 29–63 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Calligraphy Towers to wielopoziomowy nowy kompleks premium, idealny do prowadzenia działalności gospodarczej, rekreacji, inwestycji i stałego pobytu. Gdzie znajduje się kompleks? Wieże kaligraficzne w Batumi powstają w pobliżu Nowego Bulwaru wzdłuż ulicy Zhiuli Shartava. Od wybrzeża, jezio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Deweloper
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
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Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Batumi, Gruzja
od
$74,865
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 16–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
O PROJEKCIE Nowy wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy w Batumi znajduje się 100 metrów od morza, przy New Boulevard. Apartamenty: od 29,4 m2 / m Nieoprocentowana pożyczka wewnętrzna: 18 miesięcy Koszt metra kwadratowego: od 500 USD Oferta : maj 2021 r. PROJEKT WYBUCHOWY…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
74,865
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 114.0
103,320 – 137,280
Nieruchomości komercyjne
16.0
7,000
Deweloper
Citron Group
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Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Batumi, Gruzja
od
$2,200
Liczba kondygnacji 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agencja
sisnogroup
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