Batumi, Gruzja

Twoja przestrzeń to stylowy, wznoszący się nowy budynek z dużym dziedzińcem i nowoczesnymi apartamentami z efektywnym układem, z którego otwiera się panoramiczny widok na morze i ośrodek Batumi. Nowy budynek znajduje się w obszarze lotniska, przy ulicy Grigola Lortkipanidze 24, pięć minut sp…