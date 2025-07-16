Apart hotel Black Sea Icon Towers

🌊 Luksusowe apartamenty na pierwszej linii morza, Batumi
📍 Położenie: Stary Batumi, skrzyżowanie nabrzeża i Central Boulevard, 100 m do plaży, 10 minut do lotniska Batumi.
🏗 Projekt:
4 wieże, 42 piętra każdy, 4000 mieszkań i mieszkań.
Koncepcja "miasta w mieście" z markowych apartamentów, pięciogwiazdkowy hotel, kasyno i infrastruktura rozrywkowa.
🛋 Rodzaje apartamentów i koszty:
Studios, częściowy widok na morze / miasto: od 95,000 dolarów
1- pokój (widok na morze, miasto lub obszar kasyna): od 154,500 dolarów
2-3 - cena pokoju na życzenie
💼 Atrakcyjność inwestycyjna
🚀 Wzrost kapitału do 70% do dostawy - stopniowy wzrost wartości, ograniczone kwoty sprzedaży.
💰 Odnosi się do 13% rocznie - wysoki popyt, kasyna, hotele, przepływ turystów przez cały rok.
🌍 Najlepsza lokalizacja - 100 m do morza, serce starego Batumi, 10 minut do lotniska.
🏨 Pasywny dochód jest profesjonalną firmą zarządzającą Hospitality.
🏗 Ostatni rozdział na pierwszej linii - niepowtarzalna okazja do wejścia do projektu "Miasto w mieście" - nie ma analogów w regionie.
🏨 Infrastruktura:
Branded hotel, kasyno 3000 m2, obiekty sportowe i dla dzieci, centrum SPA, baseny, klub jachtowy, restauracje i sklepy
Basen kryty i odkryty
Profesjonalne centrum fitness i korty Padel
Park miejski i tereny zielone
💡 Technologia i komfort:
Nowoczesne systemy VRF, BMS, inteligentne rozwiązania, inteligentne zamki, materiały przyjazne dla środowiska
📅 Data dostawy:
Pierwszy etap - grudzień 2029 r.
Kompletny projekt - 2032
💰 Plan płatności:
Rezerwacje: 2,500 dolarów
Płatność zaliczkowa 10%
Elastyczny plan:
1000 dolarów miesięcznie przez pierwsze 18 miesięcy
Pozostałe - w ratach przez 30 miesięcy
🚩 W najbliższej przyszłości ceny wzrosną o 5- 8%.
‼️ Masz czas, aby zarezerwować mieszkanie na początku cen
🔒 Wsparcie transakcji:
Przegląd prawny i przygotowanie dokumentów
Pełne wsparcie zakupu "pod klucz"
Pomoc w wynajmie i zarządzaniu po zakupie
Indywidualne konsultacje w sprawie strategii inwestycyjnych
📞 Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się wszystkich opcji, zarezerwować apartament i uzyskać obliczenia zwrotu!
🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania