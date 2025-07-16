Apart hotel Black Sea Icon Towers

🌊 Luksusowe apartamenty na pierwszej linii morza, Batumi

📍 Położenie: Stary Batumi, skrzyżowanie nabrzeża i Central Boulevard, 100 m do plaży, 10 minut do lotniska Batumi.

🏗 Projekt:

4 wieże, 42 piętra każdy, 4000 mieszkań i mieszkań.

Koncepcja "miasta w mieście" z markowych apartamentów, pięciogwiazdkowy hotel, kasyno i infrastruktura rozrywkowa.

🛋 Rodzaje apartamentów i koszty:

Studios, częściowy widok na morze / miasto: od 95,000 dolarów

1- pokój (widok na morze, miasto lub obszar kasyna): od 154,500 dolarów

2-3 - cena pokoju na życzenie

💼 Atrakcyjność inwestycyjna

🚀 Wzrost kapitału do 70% do dostawy - stopniowy wzrost wartości, ograniczone kwoty sprzedaży.

💰 Odnosi się do 13% rocznie - wysoki popyt, kasyna, hotele, przepływ turystów przez cały rok.

🌍 Najlepsza lokalizacja - 100 m do morza, serce starego Batumi, 10 minut do lotniska.

🏨 Pasywny dochód jest profesjonalną firmą zarządzającą Hospitality.

🏗 Ostatni rozdział na pierwszej linii - niepowtarzalna okazja do wejścia do projektu "Miasto w mieście" - nie ma analogów w regionie.

🏨 Infrastruktura:

Branded hotel, kasyno 3000 m2, obiekty sportowe i dla dzieci, centrum SPA, baseny, klub jachtowy, restauracje i sklepy

Basen kryty i odkryty

Profesjonalne centrum fitness i korty Padel

Park miejski i tereny zielone

💡 Technologia i komfort:

Nowoczesne systemy VRF, BMS, inteligentne rozwiązania, inteligentne zamki, materiały przyjazne dla środowiska

📅 Data dostawy:

Pierwszy etap - grudzień 2029 r.

Kompletny projekt - 2032

💰 Plan płatności:

Rezerwacje: 2,500 dolarów

Płatność zaliczkowa 10%

Elastyczny plan:

1000 dolarów miesięcznie przez pierwsze 18 miesięcy

Pozostałe - w ratach przez 30 miesięcy

🚩 W najbliższej przyszłości ceny wzrosną o 5- 8%.

‼️ Masz czas, aby zarezerwować mieszkanie na początku cen

🔒 Wsparcie transakcji:

Przegląd prawny i przygotowanie dokumentów

Pełne wsparcie zakupu "pod klucz"

Pomoc w wynajmie i zarządzaniu po zakupie

Indywidualne konsultacje w sprawie strategii inwestycyjnych

📞 Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się wszystkich opcji, zarezerwować apartament i uzyskać obliczenia zwrotu!

🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania