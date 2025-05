Kompleks mieszkalny Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV

Via Villas Batumi to nowy atrakcyjny projekt, który oferuje kolekcję komfortowych willi otoczonych naturą.

Korzyści:

Odległość od morza (10- 12 minut)

Basen i prywatny taras

Grenlandia.

Parking i plac zabaw dla dzieci

izolacja akustyczna - i izolacja cieplna

Nadzór wideo na okrągło i ochrona

Lokalizacja:

Kompleks znajduje się w pobliżu lotniska, łącząc naturę z infrastrukturą miejską. Niedaleko, Nowy Boulevard i Lech i Maria Kaczyński Park to idealne miejsce do spaceru i relaksu. Doskonała dostępność transportu umożliwia łatwy dostęp do centrum miasta.

Spis treści:

Kompleks składa się z 11 trzypiętrowych willi (206- 220 m2) z wygodnym układem:

1 piętro - salon, kuchnia, łazienka.

Drugie piętro - trzy sypialnie, dwie łazienki, dwa balkony.

Trzecie piętro - teren rekreacyjny z tarasem i kuchnią.

Via Villas Batumi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, idealny zarówno dla żywych jak i rentownych inwestycji.