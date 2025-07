Apart hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.

Gwarancja odkupu!

Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!

Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!

Możliwe jest zakup 1 / 2, 1 / 4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi kierownikami.

Cena:

1 / 4 pokoju od 78,724 USD

Cały pokój od 163,862 USD

Dochodzimy do przychodów z pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomienia hotelu.

To znaczy, zaczynasz zarabiać następnego dnia po pełnej zapłacie.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua to unikalny hotel twentystory z funkcjami sanatorium, strefy akwarium i panoramicznej restauracji na dachu.

Hotel jest częścią kompleksu Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, pierwszego kompleksu w Gruzji z All Inclusive usług i największej infrastruktury - 90 obiektów na 27000 m2, co czyni go atrakcyjnym dla turystów przez cały rok, niezależnie od sezonu.

3 kategorie pokoi:



Standard

Pokój 31.2 m2 z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Dostępne są różne widoki, w tym widoki na morze i góry.

De Luxe

Pokój 50.9 m2 - 51.1 m2 z oddzielną sypialnią i jadalnią.

Każdy pokój ma widok na morze i góry.

Luxe

Pokój 44,8 m2 - 58,2 m2 z oddzielną sypialnią i jadalnią.

Przestronny balkon, Każdy pokój ma widok panoramiczny na morze.

W pokojach

Szafa

Łóżko

Biurko

Fotel roboczy

Stoły boczne

Klatka piersiowa szuflad

Tabela boczna

Salon sofa (deLuxe i Luxe układy)

Meble tarasowe

Lustra

Telefony

Telewizja

Bezpieczeństwo elektroniczne

Żelazko i deska do prasowania

Suszarka do włosów

Sokowirówka elektryczna

Toster

Czajnik

Maszyny do kawy

Hob

Lodówka

Piekarnik

Mikrofalówka

Naczynia, sztućce

Bielizna pościelowa, Płaszcz kąpielowy, Pantofle

Złożona infrastruktura:

12 restauracji, kawiarni, barów

7 basenów

SPA

Centrum fitness

2 boiska sportowe

Place zabaw dla dzieci, pokoje zabaw, kawiarnie i kluby

Park dla dzieci

Miasto lin z trampoliną i ścianą wspinaczkową

Sala konferencyjna

4 meeting- room

Współpracujące

Mini golf

Kręgle

Kino

Bilard

Biblioteka

Stoły szachowe

Wypożyczalnia skuterów rowerowych i elektrycznych

Gry planszowe

Winiarnia

Pokój degustacyjny

Chacha- house

Sala bankietowa

Kompleks kąpieli

Terapia winiarska i centrum medycyny ziołowej

Prysznic Charcot

Salony

Jacuzzi

Pokoje masażu

Wiosna artezyjska

Strefa zdjęć marki

Sklep z pamiątkami

Rynki i eko-sklep

Parking

Helipad

Lokalizacja:

Wioska kurortów Gonio

Do morza - 400 m

Do centrum Batumi - 14 km

Na lotnisko - 8 km

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.