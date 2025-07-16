  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Kompleks mieszkalny Sarajishvili

Kompleks mieszkalny Sarajishvili

Tbilisi, Gruzja
od
$42,500
BTC
0.5055290
ETH
26.4969383
USDT
42 019.0914978
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
18
Zostawić wniosek
ID: 25472
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Tengiz Sheshelidze Street
  • Metro
    Sarajishvili (~ 300 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    27

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Nowoczesny kompleks mieszkalny charakteryzujący się wysokiej jakości infrastrukturą i środowiskiem. Koncepcja kompleksu ma na celu stworzenie spokojnego i komfortowego otoczenia dla mieszkańców. Terytorium, oprócz rozwoju mieszkaniowego, będzie również pomieścić różne przestrzenie rozrywki i relaksu, boiska sportowe i dla dzieci, a także obszary rekreacyjne. Kompleks mieszkalny składa się z czterech budynków mieszkalnych, pomieszczeń biurowych i detalicznych, supermarketów, obiektów medycznych, kawiarni i innej niezbędnej infrastruktury, która zapewni stworzenie komfortowego środowiska życia.

Układ

  • Studio - powierzchnia od 36,9 m2 / cena od 44,300 dolarów
  • 1-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 43,6 m2 / cena od 52,300 dolarów
  • 2-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 75 m2 / cena od 90.000 dolarów
  • 3-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 107,1 m2 / cena od 109,900 dolarów

Infrastruktura

  • Centrum estetyki
  • Cafe & Restauracja
  • Apteka
  • Superrynek
  • Strefa rozrywki dla dzieci
  • Parking
  • System bezpieczeństwa 24 / 7
  • Zielone obszary rekreacji


Okręg Saradzhishvili charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą. Znajdują się tu różne udogodnienia handlowe i społeczne, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia. Ponadto obecność stacji metra zapewnia mieszkańcom i gościom dzielnicy wygodny dostęp do innych części miasta. W ostatnich latach dzielnica widziała aktywną budowę nowych kompleksów mieszkaniowych, co wskazuje na jej rozwój i rosnącą popularność wśród obywateli.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 43.6
Cena za m², USD 1,200
Cena mieszkania, USD 52,300
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 75.3
Cena za m², USD 1,195
Cena mieszkania, USD 90,000
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 107.1
Cena za m², USD 1,026
Cena mieszkania, USD 109,900
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 43.6
Cena za m², USD 975
Cena mieszkania, USD 42,500

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Batumi, Gruzja
od
$47,500
Apartamentowiec Shantan
Khashuri, Gruzja
od
$63,000
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Batumi, Gruzja
od
$1,734
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Gruzja
od
$23,460
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Sarajishvili
Tbilisi, Gruzja
od
$42,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Gruzja
od
$102,869
Rok realizacji 2029
Powierzchnia 30–113 m²
23 obiekty nieruchomości 23
Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.2 – 77.6
195,315 – 464,436
Mieszkanie 2 pokoi
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Kawalerka
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Deweloper
Alliance Group
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa VILLA ORTA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA ORTA
Dzielnica mieszkaniowa VILLA ORTA
Kapreshumi, Gruzja
od
$147,500
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 252 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Esteco - budowa domów w Gruzji!  Prezentujemy ekskluzywny projekt domku mini kompleksu, który znajduje się na przedmieściach nadmorskiego miasta Batumi!  Składa się z dwóch rodzajów willi, które znajdują się w dwóch rzędach na zboczu góry: W dolnej części - Villa DEX ( 210 m ² Całkowita p…
Deweloper
Esteco
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Tbilisi, Gruzja
od
$193,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Tsereteli Deluxe to wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy klasy biznes w skład którego wchodzi: - 2-poziomowy garaż kryty - 4 piętra handlowo-biurowe< /p> - 20 pięter mieszkalnych z najlepiej rozplanowanymi mieszkaniami. Na ostatnich 2 piętrach budynku zlokalizowane zostaną pen…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje