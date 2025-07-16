Kompleks mieszkalny Sarajishvili

Nowoczesny kompleks mieszkalny charakteryzujący się wysokiej jakości infrastrukturą i środowiskiem. Koncepcja kompleksu ma na celu stworzenie spokojnego i komfortowego otoczenia dla mieszkańców. Terytorium, oprócz rozwoju mieszkaniowego, będzie również pomieścić różne przestrzenie rozrywki i relaksu, boiska sportowe i dla dzieci, a także obszary rekreacyjne. Kompleks mieszkalny składa się z czterech budynków mieszkalnych, pomieszczeń biurowych i detalicznych, supermarketów, obiektów medycznych, kawiarni i innej niezbędnej infrastruktury, która zapewni stworzenie komfortowego środowiska życia.



Układ

Studio - powierzchnia od 36,9 m2 / cena od 44,300 dolarów

1-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 43,6 m2 / cena od 52,300 dolarów

2-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 75 m2 / cena od 90.000 dolarów

3-pokojowe mieszkanie - powierzchnia od 107,1 m2 / cena od 109,900 dolarów

Infrastruktura

Centrum estetyki

Cafe & Restauracja

Apteka

Superrynek

Strefa rozrywki dla dzieci

Parking

System bezpieczeństwa 24 / 7

Zielone obszary rekreacji



Okręg Saradzhishvili charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą. Znajdują się tu różne udogodnienia handlowe i społeczne, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia. Ponadto obecność stacji metra zapewnia mieszkańcom i gościom dzielnicy wygodny dostęp do innych części miasta. W ostatnich latach dzielnica widziała aktywną budowę nowych kompleksów mieszkaniowych, co wskazuje na jej rozwój i rosnącą popularność wśród obywateli.