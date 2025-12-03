  1. Realting.com
  Gruzja
  Mccheta-Mtianetia
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

Tianeti Municipality
1
Apartamentowiec Ezo
Vedzatkheva, Gruzja
od
$1,600
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Agencja
sisnogroup
Realting.com
