Mieszkanie w nowym budynku Krtsanisi Margaliti

Wkrocz w elegancję "Krtsanisi Margaliti by Apart", prawdziwego klejnotu architektonicznego cenionej grupy APART.
Położony w samym sercu stolicy Gruzji, w dzielnicy Krtsanisi, ten sanktuarium stoi, gdzie kiedyś mieszkał rząd. Wśród jego osobliwych alei, "Krtsanisi Margaliti" oferuje ucieczkę od łamacza miasta. Jego solidne otoczenie, wzmocnione delikatnym uściskiem rzeki Dunishkevi, przywołuje harmonijną komunię z naturą.
"Krtsanisi Margaliti" wyłania się jako pocieszenie dla mieszkańców. Rozwija się o 5000 kw. m. enclave oferuje szereg luksusów: od basenów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz do czarujących placów zabaw dla dzieci, stan-of-the-art centrum fitness i przyjazną kawiarnię.
Proszę, spokój jest najważniejszy. Zabezpieczone środowisko, wzmocnione przez całodobową ochronę i dedykowaną obsługę concierge, zapewnia spokojną rezydencję.
Rozwiązanie architektoniczne oferuje domy z szerokimi balkonami i tarasami, ozdobione białymi panelami okładzinowymi, elementami szklanymi i wspaniałymi witrażami.
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
