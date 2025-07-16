  1. Realting.com
  Gruzja
  Tbilisi
  Mieszkanie w nowym budynku Krtsanisi Margaliti

Mieszkanie w nowym budynku Krtsanisi Margaliti

Tbilisi, Gruzja
$57,000
ID: 21061
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Wkrocz w elegancję "Krtsanisi Margaliti by Apart", prawdziwego klejnotu architektonicznego cenionej grupy APART. Położony w samym sercu stolicy Gruzji, w dzielnicy Krtsanisi, ten sanktuarium stoi, gdzie kiedyś mieszkał rząd. Wśród jego osobliwych alei, "Krtsanisi Margaliti" oferuje ucieczkę od łamacza miasta. Jego solidne otoczenie, wzmocnione delikatnym uściskiem rzeki Dunishkevi, przywołuje harmonijną komunię z naturą. "Krtsanisi Margaliti" wyłania się jako pocieszenie dla mieszkańców. Rozwija się o 5000 kw. m. enclave oferuje szereg luksusów: od basenów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz do czarujących placów zabaw dla dzieci, stan-of-the-art centrum fitness i przyjazną kawiarnię. Proszę, spokój jest najważniejszy. Zabezpieczone środowisko, wzmocnione przez całodobową ochronę i dedykowaną obsługę concierge, zapewnia spokojną rezydencję. Rozwiązanie architektoniczne oferuje domy z szerokimi balkonami i tarasami, ozdobione białymi panelami okładzinowymi, elementami szklanymi i wspaniałymi witrażami.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Rekreacja

Podobne kompleksy
Apartamentowiec Archi Varketili
Tbilisi, Gruzja
od
$1,050
Zespół mieszkaniowy ZhK Sea Side HO
Batumi, Gruzja
od
$22,700
Apartamentowiec Archi Kikvidze Garden
Tbilisi, Gruzja
od
$1,300
Apartamentowiec White Square Jikia
Tbilisi, Gruzja
od
$170,000
Zespół mieszkaniowy Midtown By Gumbati
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Krtsanisi Margaliti
Tbilisi, Gruzja
od
$57,000
Inne kompleksy
Batumi, Gruzja
od
$51,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 42
5 -gwiazdkowy kompleks hotelowy w tbilisi Central Park Towers znajduje się na Alexander Kazbegi Avenue przylegającej do Central Park w Tbilisi. Uosabia wielofunkcyjny 5-gwiazdkowy kompleks hotelowy. Całkowity koszt inwestycji projektu wynosi 300 milionów dolarów amerykańskich. „Central Park …
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Orbi Residence
Zespół mieszkaniowy Orbi Residence
Batumi, Gruzja
od
$39,500
Liczba kondygnacji 35
Orbi Residence to 35- piętrowy kompleks położony 100 metrów od morza.Kompleks posiada fitness, basen, restaurację i firmę zarządzającą
Agencja
Geo Estate
