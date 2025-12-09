  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Akhaltsikhe
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Akhaltsikhe, Gruzja

Tbilisi
100
Kutaisi
1
Batumi
20
Adżara
121
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Alpha Home Didi Dighomi
Apartamentowiec Alpha Home Didi Dighomi
Apartamentowiec Alpha Home Didi Dighomi
Akhaltsikhe, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 12
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się