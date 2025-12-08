  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Borjomi Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Borjomi Municipality, Gruzja

Bakuriani
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Gruzja
od
$56,000
Liczba kondygnacji 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Gruzja
od
$22,000
Liczba kondygnacji 5
Bakuriani 4Rest Ul. K. Tsakadze #32 Bakuriani 4Rest to kompleks mieszkaniowy typu kurortowego, który znajduje się u podnóża góry Kohta, na skraju lasu iglastego, 500 metrów od 25-letniej trasy narciarskiej, w pobliżu drogi Kokhta - Mitarbi. Kompleks obejmuje: - 4 bloki mieszkalne -…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się