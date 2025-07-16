  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.

Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.

Batumi, Gruzja
od
$52,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
ID: 27417
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Next Address to luksusowy, wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Batumi.

Integralną częścią nowego kompleksu mieszkaniowego jest jego doskonała lokalizacja: odległość do morza wynosi 600 metrów. Międzynarodowe lotnisko w Batumi znajduje się 4 km (10 minut jazdy samochodem).

Kompleks składa się z 3 bloków o 29, 38 i 47 piętrach, w których znajduje się łącznie 876 apartamentów – kawalerek i apartamentów jednopokojowych (1+1) o powierzchni od 32 m² do 88,5 m². Pięć niższych pięter zajmuje przestrzeń komercyjna i centrum biznesowe.

Apartamenty wykończone są w technologii „white frame”.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu w stanie „pod klucz”.

Firma zarządzająca zapewnia pełną obsługę techniczną nieruchomości, co zapewnia wygodę i komfort życia.

Brak rat procentowych do 2028 roku!

Dochód z wynajmu do 12% rocznie!

2 kategorie apartamentów:

  • Studia od 31,0 m²
  • Apartamenty z jedną sypialnią

Kompleksowa infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren zielony
  • Lobby
  • Centrum biznesowe
  • Salon/sala konferencyjna
  • Basen zewnętrzny
  • Sala fitness
  • Restauracja, kawiarnia, bar
  • Sklepy
  • Apteka
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Taras zewnętrzny
  • Parking podziemny

Lokalizacja:

  • Batumi, ul. Tbel Abuseridze 11
  • Do morza - 600 m
  • Do centrum Batumi - 2 km
  • Do lotniska - 4,5 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

