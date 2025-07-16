Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.

Next Address to luksusowy, wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Batumi.

Integralną częścią nowego kompleksu mieszkaniowego jest jego doskonała lokalizacja: odległość do morza wynosi 600 metrów. Międzynarodowe lotnisko w Batumi znajduje się 4 km (10 minut jazdy samochodem).

Kompleks składa się z 3 bloków o 29, 38 i 47 piętrach, w których znajduje się łącznie 876 apartamentów – kawalerek i apartamentów jednopokojowych (1+1) o powierzchni od 32 m² do 88,5 m². Pięć niższych pięter zajmuje przestrzeń komercyjna i centrum biznesowe.

Apartamenty wykończone są w technologii „white frame”.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu w stanie „pod klucz”.

Firma zarządzająca zapewnia pełną obsługę techniczną nieruchomości, co zapewnia wygodę i komfort życia.

Brak rat procentowych do 2028 roku!

Dochód z wynajmu do 12% rocznie!

2 kategorie apartamentów:

Studia od 31,0 m²

Apartamenty z jedną sypialnią

Kompleksowa infrastruktura:

Zagospodarowany teren zielony

Lobby

Centrum biznesowe

Salon/sala konferencyjna

Basen zewnętrzny

Sala fitness

Restauracja, kawiarnia, bar

Sklepy

Apteka

Pokój zabaw dla dzieci

Taras zewnętrzny

Parking podziemny

Lokalizacja:

Batumi, ul. Tbel Abuseridze 11

Do morza - 600 m

Do centrum Batumi - 2 km

Do lotniska - 4,5 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.