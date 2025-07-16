Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.

Next Address to luksusowy, wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Batumi.
Integralną częścią nowego kompleksu mieszkaniowego jest jego doskonała lokalizacja: odległość do morza wynosi 600 metrów. Międzynarodowe lotnisko w Batumi znajduje się 4 km (10 minut jazdy samochodem).
Kompleks składa się z 3 bloków o 29, 38 i 47 piętrach, w których znajduje się łącznie 876 apartamentów – kawalerek i apartamentów jednopokojowych (1+1) o powierzchni od 32 m² do 88,5 m². Pięć niższych pięter zajmuje przestrzeń komercyjna i centrum biznesowe.
Apartamenty wykończone są w technologii „white frame”.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu w stanie „pod klucz”.
Firma zarządzająca zapewnia pełną obsługę techniczną nieruchomości, co zapewnia wygodę i komfort życia.
Brak rat procentowych do 2028 roku!
Dochód z wynajmu do 12% rocznie!
2 kategorie apartamentów:
Kompleksowa infrastruktura:
Lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.