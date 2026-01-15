  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Gori Municipality, Gruzja

Khidistavi, Gruzja
od
$265,000
Liczba kondygnacji 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
sisnogroup
