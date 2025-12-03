  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Bakuriani
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bakuriani, Gruzja

Tbilisi
100
Kutaisi
1
Batumi
20
Adżara
121
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Gruzja
od
$22,000
Liczba kondygnacji 5
Bakuriani 4Rest Ul. K. Tsakadze #32 Bakuriani 4Rest to kompleks mieszkaniowy typu kurortowego, który znajduje się u podnóża góry Kohta, na skraju lasu iglastego, 500 metrów od 25-letniej trasy narciarskiej, w pobliżu drogi Kokhta - Mitarbi. Kompleks obejmuje: - 4 bloki mieszkalne -…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Gruzja
od
$56,000
Liczba kondygnacji 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się