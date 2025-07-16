Kompleks mieszkalny Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi

  1. Realting.com
  Gruzja
  Tbilisi
  Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi

Tbilisi, Gruzja
$87,500
$2,500/m²
6
ID: 32654
Data aktualizacji: 15.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Gruzja
  Miasto
    Tbilisi
  Metro
    Teknikuri Universiteti (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

  Klasa
    Klasa premium
  Rok realizacji
    2027

O kompleksie

King Tamar by Archi to luksusowy kompleks mieszkaniowy w samym sercu Tbilisi, przy alei Króla Tamara – jednej z najbardziej prestiżowych części miasta. Projekt łączy nowoczesną architekturę, panoramiczne widoki i najwyższą jakość wykonania.

Autorem projektu jest znany architekt Wei Yap Ooi. Zastosowano energooszczędne materiały YTONG (Niemcy) i szkło niskoemisyjne, które zapewniają komfort i efektywność energetyczną.

Mieszkańcy mają do dyspozycji centrum fitness, spa, kawiarnię, odkryty basen, kino i tarasy widokowe.

Ceny zaczynają się od 2 500 USD/m², a oczekiwana stopa zwrotu z wynajmu wynosi 8–10 % rocznie. King Tamar by Archi to doskonała inwestycja — połączenie prestiżu, jakości i bezpieczeństwa kapitału.

