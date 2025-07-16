Kompleks mieszkalny Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.

  1. Realting.com
od
$51,324
BTC
0.6104888
ETH
31.9983261
USDT
50 743.2435773
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27463
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki.

Gwarancja odkupu!
Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!

Cena:

  • 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie!
  • 1/4 pokoju od 78 724 USD dochodu – od 7872 USD rocznie!
  • Cały pokój od 275 364 USD dochodu – od 27 536 USD rocznie!

Naliczamy dochód od pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomieniu hotelu.
Oznacza to, że zaczynasz zarabiać następnego dnia po dokonaniu pełnej płatności.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua to wyjątkowy, dwudziestopiętrowy hotel z funkcjami spa, strefą wodną i panoramiczną restauracją na dachu.

Hotel jest częścią kompleksu Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, pierwszego kompleksu w Gruzji z usługami All Inclusive i największą infrastrukturą – 90 obiektów na 15 000 m², co czyni go atrakcyjnym dla turystów przez cały rok, niezależnie od pory roku.

3 kategorie pokoi:

Standard

  • Pokój o powierzchni 31,2 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
  • Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.

De Luxe

  • Pokój o powierzchni 50,9 m² – 51,1 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
  • Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.

Luxe

  • Pokój o powierzchni 44,8 m² – 58,2 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
  • Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze.

W pokojach:

  • Szafa
  • Łóżko
  • Biurko
  • Krzesło do pracy
  • Szafy nocne
  • Komoda
  • Stolik kawowy
  • Sofa w salonie (układy deLuxe i Luxe)
  • Meble tarasowe
  • Lustra
  • Telefony
  • Telewizor
  • Sejf elektroniczny
  • Żelazko i deska do prasowania
  • Suszarka do włosów
  • Sokowirówka elektryczna
  • Toster
  • Czajnik
  • Ekspres do kawy
  • Płyta grzewcza
  • Lodówka
  • Piekarnik
  • Kuchenka mikrofalowa
  • Naczynia, sztućce
  • Pościel, szlafroki, kapcie

Kompleksowa infrastruktura:

  • 12 restauracji, kawiarni, barów
  • 7 basenów
  • SPA
  • Sala fitness
  • 2 boiska sportowe
  • Place zabaw dla dzieci, sale zabaw, kawiarnie i kluby
  • Park dla dzieci
  • Miasteczko linowe z trampoliną i ścianką wspinaczkową
  • Sala konferencyjna
  • 4 sale spotkań
  • Coworking
  • Minigolf
  • Kręgielnia
  • Kino
  • Bilard
  • Biblioteka
  • Szachy Stoły
  • Wypożyczalnia rowerów i skuterów elektrycznych
  • Gry planszowe
  • Winiarnia
  • Sala degustacyjna
  • Chacza
  • Sala bankietowa
  • Kompleks łaźni
  • Centrum winoterapii i ziołolecznictwa
  • Prysznice Charcota
  • Gromady solne
  • Jacuzzi
  • Gabinety masażu
  • Źródło artezyjskie
  • Strefa zdjęć firmowych
  • Sklep z pamiątkami
  • Targowiska i sklep ekologiczny
  • Parking
  • Lądowisko dla helikopterów

Lokalizacja:

  • Ośrodek wypoczynkowy Gonio
  • Do morza - 400 m
  • Do centrum Batumi - 14 km
  • Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

