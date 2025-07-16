  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Karatakla
  4. Kompleks mieszkalny Krtsanisi Reserve Townhouses

Kompleks mieszkalny Krtsanisi Reserve Townhouses

Karatakla, Gruzja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
12
Zostawić wniosek
ID: 33095
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Dolna Kartlia
  • Okolica
    Gardabani Municipality
  • Wioska
    Karatakla

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Krtsanisi Park przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło dla spokojnego i luksusowego życia.

Wizja parku Krtsanisi obejmuje zarówno ochronę, jak i społeczność, uznając, że najbardziej skuteczna ochrona pochodzi od ludzi, którzy rozumieją i cenią sobie naturalne systemy. Mieszkańcy są wprowadzeni do niezwykłej natury Gruzji, jednocześnie ciesząc się udogodnienia pierwszej klasy. Dynamiczne środowisko nad rzeką tworzy niezrównane poczucie przepływu przez cały okres rozwoju, oferując mieszkańcom stały dostęp do wodnych rekreacji oraz chłodzenie i uspokajanie efektów obecności rzeki.

Najważniejsze punkty rozwoju:

  • Powierzchnia całkowita: 590 Powierzchnia planowanej doskonałości.

  • Waterfront: 10 Kilometrów dziewiczej rzeki i promenady.

  • Zielona przestrzeń: 310 Powierzchnia otwartej przyrody i parków.

  • Infrastruktura społeczna: szkoły elitarne, kliniki światowej klasy, profesjonalne obiekty sportowe i bezpieczeństwo.

  • Luxury Living: hotele Premium, markowe rezydencje, designerskie zakupy oraz restauracje i bary.

  • Arts & Culture: Dedykowane dzielnice rozrywki oraz rekolekcje spa i wellness.

  • Luksusowe domy jednorodzinne, wille i apartamenty.

Tbilisi Waterfront jest miejscem, gdzie mosty miasta symbolizują więcej niż tylko przejście - stanowią jedność i ciągłość. Tutaj tradycja inspiruje innowacje, a każda przestrzeń odzwierciedla ciepło gruzińskiej gościnności.

Dostępne układy (odnowione):

  • 3- Sypialnia Townhouse: 2 Opowieści 124; 215 m ² - cena na życzenie

  • 4- Sypialnia Townhouse: 2 Opowieści 124; 277 m ² - cena na życzenie

Projekt zlokalizowany w rezerwacie zarządzanym przez Ponichala oferuje bezpośredni dostęp do wyjątkowego hotspotu na rzecz różnorodności biologicznej. Ten zachowany ekosystem leśny zapewnia, że twoje poglądy pozostają szmaragdowe-zielone, a powietrze pozostaje nienaruszone, zapewniając stały naturalny bufor między domem i zgiełku miasta.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Szeregowiec
Powierzchnia, m² 215.0 – 277.0
Cena za m², USD 1,628 – 1,661
Cena mieszkania, USD 350,000 – 460,000

Lokalizacja na mapie

Karatakla, Gruzja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Surmanidze project
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Gudauri, Gruzja
od
$125,000
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Gruzja
od
$25,200
Apartamentowiec White Square shartava
Tbilisi, Gruzja
od
$120,000
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Krtsanisi Reserve Townhouses
Karatakla, Gruzja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Batumi, Gruzja
od
$47,243
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia 28–121 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Pierwszy dom klasy biznes w centrum Batumi. Położony w odległości spaceru od morza. Kluczowa cecha projektu — przemyślane układy z głównymi sypialniami i garderobami. 20,2% — roczny dochód z wynajmu.
Deweloper
One Development
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Ezo
Apartamentowiec Ezo
Apartamentowiec Ezo
Apartamentowiec Ezo
Apartamentowiec Ezo
Vedzatkheva, Gruzja
od
$1,600
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Hisni
Apartamentowiec Hisni
Kvareli, Gruzja
od
$90,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje