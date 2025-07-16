Kompleks mieszkalny Krtsanisi Reserve Townhouses

Krtsanisi Park przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło dla spokojnego i luksusowego życia.

Wizja parku Krtsanisi obejmuje zarówno ochronę, jak i społeczność, uznając, że najbardziej skuteczna ochrona pochodzi od ludzi, którzy rozumieją i cenią sobie naturalne systemy. Mieszkańcy są wprowadzeni do niezwykłej natury Gruzji, jednocześnie ciesząc się udogodnienia pierwszej klasy. Dynamiczne środowisko nad rzeką tworzy niezrównane poczucie przepływu przez cały okres rozwoju, oferując mieszkańcom stały dostęp do wodnych rekreacji oraz chłodzenie i uspokajanie efektów obecności rzeki.

Najważniejsze punkty rozwoju:

Powierzchnia całkowita: 590 Powierzchnia planowanej doskonałości.

Waterfront: 10 Kilometrów dziewiczej rzeki i promenady.

Zielona przestrzeń: 310 Powierzchnia otwartej przyrody i parków.

Infrastruktura społeczna: szkoły elitarne, kliniki światowej klasy, profesjonalne obiekty sportowe i bezpieczeństwo.

Luxury Living: hotele Premium, markowe rezydencje, designerskie zakupy oraz restauracje i bary.

Arts & Culture: Dedykowane dzielnice rozrywki oraz rekolekcje spa i wellness.

Luksusowe domy jednorodzinne, wille i apartamenty.

Tbilisi Waterfront jest miejscem, gdzie mosty miasta symbolizują więcej niż tylko przejście - stanowią jedność i ciągłość. Tutaj tradycja inspiruje innowacje, a każda przestrzeń odzwierciedla ciepło gruzińskiej gościnności.

Dostępne układy (odnowione):

3- Sypialnia Townhouse: 2 Opowieści 124; 215 m ² - cena na życzenie

4- Sypialnia Townhouse: 2 Opowieści 124; 277 m ² - cena na życzenie

Projekt zlokalizowany w rezerwacie zarządzanym przez Ponichala oferuje bezpośredni dostęp do wyjątkowego hotspotu na rzecz różnorodności biologicznej. Ten zachowany ekosystem leśny zapewnia, że twoje poglądy pozostają szmaragdowe-zielone, a powietrze pozostaje nienaruszone, zapewniając stały naturalny bufor między domem i zgiełku miasta.