  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Kazbegi Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kazbegi Municipality, Gruzja

Tbilisi
100
Kutaisi
1
Batumi
20
Adżara
121
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Gudauri, Gruzja
od
$125,000
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty w kompleksie hotelowym Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness. Kompleks hotelowy Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness położony jest u podnóża gór Kaukazu, w pobliżu ośrodka narciarskiego Gudauri i niedaleko Tbilisi, stolicy Gruzji. Unikalne połączenie natury, źródeł terma…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się