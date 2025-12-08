  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Batumi, Gruzja

Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Pokaż wszystko Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Gruzja
od
$163,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Agencja
Satellite Estate
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 31–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wielofunkcyjny, hotelowy, 16-piętrowy kompleks składa się trzy bloki Wyjątkowa architektura Znakomita lokalizacja - blisko morza (panoramiczny widok na góry i morze) Wielofunkcyjny - wyposażony w obiekty komercyjne przestrzenie rozrywkowe i rekreacyjne Nadaje się do zamieszkania, re…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
109,650
Mieszkanie 2 pokoi
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Mieszkanie
31.3
79,815
Deweloper
Гумбати Групп
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Batumi, Gruzja
od
$34,600
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkaniowy klasy Premium Thalassa położony jest w jednej z wyróżniających się ekologicznie czystych i komfortowych turystycznych dzielnic Batumi, w pobliżu ogrodu botanicznego, 800 metrów od morza. Apartamenty są prezentowane z panoramicznym widokiem na morze, ogród botaniczny i góry.
Deweloper
Thalassa Group LLC
OneOne
Zespół mieszkaniowy Grin Kejp
Zespół mieszkaniowy Grin Kejp
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 32–72 m²
24 obiekty nieruchomości 24
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Mieszkanie 2 pokoi
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Deweloper
Green Cape
Deweloper
Green Cape
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Gruzja
od
$59,040
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 29–61 m²
2 obiekty nieruchomości 2
💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy🔥 Prepay jest poniżej rynku🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznieNa sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.Do morza - 100…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
122,000
Mieszkanie
29.1
59,665
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Zespół mieszkaniowy NB Residence HO
Batumi, Gruzja
od
$23,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 27
🔹NB Residence znajduje się 5 minut od największego bulwaru i promenady miasta. W pobliżu są przystanki transportu publicznego, największy francuski supermarket Carrefour w centrum handlowym Metro. Również w tej lokalizacji znajdują się 2 największe kasyna Eclipse i Grand Bellagio. Dom jest w…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarod…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Obywatelstwo UE - paszport rumuński - w PREZENCIE! Możliwość zakupu 1/2, 1/4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi menedżerami. Cena: 1/…
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Next Collection to nowoczesny kompleks mieszkalny w elitarnym przedmieściu Batumi - Makhinjauri.Ten pierwszy kompleks apartamentowy na wybrzeżu Gruzji oferuje wszystko dla komfortowego życia i stabilnego dochodu.Projekt oferuje na sprzedaż apartamenty studyjne, apartamenty z 1 i 2 sypialniam…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Gruzja
od
$25,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Batumi, Gruzja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu prezydenckiego pod marką 5 * Wyndham Grand Hotel z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług. Na dwóch piętrach kamienicy znajdują się 3 przestronne sypialnie i taras z panoramicznym widokiem na góry.…
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Apartamentowiec Green Cape Botanico
Batumi, Gruzja
od
$2,200
Liczba kondygnacji 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$32,470
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 26–798 m²
13 obiekty nieruchomości 13
20-piętrowy kompleks apartamentów Zakończenie budowy - kwiecień 2024 r Lokalizacja pierwszej linii, 120 metrów od morza Apartamenty ogółem - 247 / apartamenty na piętro - 13   INFRASTRUKTURA   Pokój zabaw recepcja Prywatna plaża Restauracja plażowa Usługa …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Kawalerka
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec White
Apartamentowiec White
Apartamentowiec White
Apartamentowiec White
Batumi, Gruzja
od
$56,950
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 19
🔹Next to wiodący gruziński deweloper realizujący projekty premium na wybrzeżu Morza Czarnego.  🔹Portfolio Next obejmuje kultowe kompleksy mieszkaniowe i biznesowe, 5-gwiazdkowe rezydencje stworzone we współpracy z Radisson Blu i Windham, luksusowe kurorty, aparthotele, wille i centra bizneso…
Agencja
Gulfstream
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
ELT Quarter powstaje na 7 hektarach ziemi przy nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów i projektantów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w formie kwartału, który idealnie wp…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Zespół mieszkaniowy Green Cape Botanico
Batumi, Gruzja
od
$138,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
O projekciePołożony w wiecznie zielonym subtropikalnym otoczeniu, Green Cape Botanico to wyjątkowy projekt, 2 minuty spacerem od Ogrodu Botanicznego, naprzeciwko kamienistej plaży Morza Czarnego. Projekt budowy został ukończony w 2023 roku. Kompleks obejmuje dwa 7-piętrowe budynki mieszkalne…
Deweloper
Silk Development
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Batumi, Gruzja
od
$49,020
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 34–231 m²
52 obiekty nieruchomości 52
Green Collection to kompleks klasy biznesowej położony w pobliżu ogrodu botanicznego Batumi. Kompleks posiada 5 basenów i prywatną plażę, 3 restauracje, spa i centra fitness, sale konferencyjne, kawiarnię-bibliotekę, strefę rekreacyjną dla dzieci, salę bilardową, mini-kino, kort tenisowy, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Mieszkanie 3 pokoi
231.4
578,575
Kawalerka
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Batumi, Gruzja
od
$74,450
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–121 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks mieszkalny Luxor Residence ma powierzchnię rekreacyjną 13 000 m2, 27- metrowy odkryty basen, kryty basen, kasyno, SPA, fitness, salon piękności, supermarket 24 / 7, apteka, restauracje, kawiarnie, fast food zbytu, boiska sportowe, rozrywki i strefy przyjemności, a bezpłatny parking
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.9 – 55.8
107,800 – 152,334
Mieszkanie 2 pokoi
74.8
200,300
Mieszkanie 3 pokoi
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Kawalerka
27.8
74,450
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Batumi, Gruzja
od
$47,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 47
Na sprzedaż studio na zlecenie w elitarnym kompleksie Następny adres (Batumi, Block B, 7 piętro)💰 Elastyczny system płatności• Cena transferu: 47,500 dolarów:- Wstępna składka: 27,500 dolarówPozostała kwota: 20.000 dolarów raty do czerwca 2027 bez odsetek i nadpłat• Zamknięty obszar chronion…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$133,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarod…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Zespół mieszkaniowy StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Zespół mieszkaniowy StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Zespół mieszkaniowy StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Zespół mieszkaniowy StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Batumi, Gruzja
od
$49,165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 22
Stay & Rent to aktywny styl życia.Łatwy w zakupie, wygodny w życiu, opłacalny do wynajęciaPopyt na lokalizację dzisiajNowy Boulevard jest szybko rozwijającym się nowym obszarem nad morzem z wciąż niskimi cenami nieruchomości. Dynamiczna, nowoczesna, sportowa atmosfera życia dzielnicy kształt…
Deweloper
One Development
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,100
Liczba kondygnacji 20
Bianca Batumi by York Towers jest rozwijany na działce 29,445 metrów kwadratowych i obejmuje dwa 16-piętrowe i dwa 18-piętrowe Aparthotels, jeden 20- piętrowy budynek mieszkalny i dwa markowe hotele, z których jednym jest Ibis Styles Batumi. Ponad 1000 apartamentów wybudowanych zgodnie z mię…
Agencja
sisnogroup
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$161,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat! Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality. Możliwy jest również zakup pokoju pół- lub ćwierć-pojedynczego – prosimy o kontakt z …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Batumi, Gruzja
od
$47,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nowy projekt Elt Building - "Compact House" w Batumi, w jednym z najbardziej aktywnych obszarów miasta, z dobrze wyposażoną infrastrukturą. Kompleks składa się z 6 pięter, gdzie zostaną przedstawione: usługi konsjerża; Supermarket; Taras; Back Yard; pomieszczenia handlowe; Całodobowa ochron…
Agencja
sisnogroup
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Batumi, Gruzja
od
$30,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 34
AVENUE by ORBI - znajduje się w turystycznym centrum Batumi, w pięknej Alei Bohaterów. Wszystkie apartamenty mają panoramiczny widok na morze, aleję i miasto Aleja Bohaterów, jako jedna z wizytówek Batumi, jest największą aleją miasta - z nowoczesnymi budynkami architektonicznymi i rozwinię…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Batumi, Gruzja
od
$70,320
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Lagoon Resort to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy. Położony w spokojnej, malowniczej okolicy, 500 metrów od morza i Nowego Bulwaru, projekt oferuje gościom i mieszkańcom wspaniałą atmosferę, usługi i nową jakość życia w Batumi. Lagoon Resort składa się z trzech bloków: Blok …
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat! Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality. Ceny za pokój ćwierć-pojedynczy zaczynają się od 53 100 USD. Możliwy jest również za…
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$268,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Dochodzimy do dochodu z pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomienia hotelu.To zna…
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$133,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarod…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Complex "Next Address"
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Batumi, Gruzja
od
$1,734
Rok realizacji 2027
Batumi, Tbel Abuselidze ulicy N11, Complex "Next Address", 1 m kw. cena od 1510 $, Rozmiar mieszkań minimum od 31 m2, m, 15% zaliczki, i raty do 48 miesięcy, Proces budowy zostanie zakończona w połowie 2027, Apartament zostanie dostarczony w stanie białej ramki
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Gruzja
od
$23,460
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 20
Opis nieruchomości: Nowy, nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Batumi, 1300 metrów od plaży, zagospodarowanej promenady i parku nadmorskiego. Kompleks posiada wszystkie zalety nowoczesnego domu miejskiego: - dzielnica mieszkaniowa z rozwiniętą infrastrukt…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Gruzja
od
$73,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 38–148 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług, jest tworzony na zasadzie "resort- city" i składa się z 5 miejsc, połączone promami i infrastrukturą. Infrastruktura kompleksu przekracza 27000 m ² i obejmuje baseny, restauracje, centra fitness i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.1 – 112.3
145,172 – 891,100
Mieszkanie 2 pokoi
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Mieszkanie 3 pokoi
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Kawalerka
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Batumi, Gruzja
od
$43,670
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Agencja
Gulfstream
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Batumi, Gruzja
od
$350,000
Powierzchnia 320 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Unikalny projekt Batumi Miasto European Village zostało już nazwane Batumi Rublevka i to nie przypadek. Połączenie tych czynników sprawia, że kompleks jest wyjątkowy: Niechęć do morza to prawdziwe 500 metrów. Panoramiczny widok na morze, widok na góry i ogród z każdego domu. Projektu…
Deweloper
European Village
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Batumi, Gruzja
od
$50,250
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Witamy w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym – uosobieniu luksusowego życia, pracy i rozrywki. Z dumą oferujemy naszym mieszkańcom naprawdę wyjątkowe wrażenia, z trzema blokami niezrównanego komfortu i elegancji, a także pięciogwiazdkową infrastrukturą, która zaspokoi wszystkie ich po…
Deweloper
LTD homex
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Zespół mieszkaniowy La Batumi Familia
Batumi, Gruzja
od
$33,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
Kompleks mieszkaniowy La Batumi Familia zlokalizowany jest w rejonie Nowego Bulwaru, w jednej z młodych i dynamicznie rozwijających się dzielnic. W pobliżu domu znajduje się duży park Lecha i Marii Kaczyńskich, w odległości spaceru centrum handlowe Metro City, kasyna, restauracje, szkoły i p…
Agencja
Gulfstream
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Batumi, Gruzja
od
$38,307
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
Royal Residence — nad brzegiem Morza Czarnego, położony w okolicy nowego bulwaru Batumi w stanie Georgia przy ul. Nizharadze. Kompleks zostanie zbudowany w przyjaznym dla środowiska i cichym miejscu, 2 minuty spacerem od morza. 100m. Ceny zależą od rodzaju mieszkania, podłogi i systemu płatn…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$81,750
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 30–58 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Wyndham Deluxe to kompleks hotelowy 5 * z międzynarodową firmą zarządzającą. Kompleks znajduje się na pierwszej linii wybrzeża, a infrastruktura obejmuje bar na dachu, fitness, restauracja, sale konferencyjne, odkryty basen, kasyno i prywatną plażę
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Mieszkanie
30.4
87,029
Kawalerka
29.8 – 43.3
95,268 – 138,673
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Możliwe jest zakup 1 / 2, 1 / 4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi kierownikami.Cena:1 / 4 pokoju od …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$268,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Dochodzimy do dochodu z pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomienia hotelu.To zna…
Agencja
Smart Home
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 45
Pierwsze markowe rezydencje w centrum BatumiUsługa Premium zgodnie z międzynarodowymi standardamiRozwój infrastruktury krajowejWskaźniki obłożenia i wzrostu kosztów obiektów powyżej rynkuWyndham Hotels & Resorts jest # 1 wybór dla inwestorów na całym świecie, największe imperium gościnności …
Deweloper
One Development
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Batumi, Gruzja
od
$102,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–151 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyndham Panorama — luksusowe kamienice z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzająca …
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Batumi, Gruzja
od
$63,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 31–58 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Wyndham Laguna to luksusowy kompleks hotelowy 5 * z usługami all-inclusive z Wyndham. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Mieszkanie
31.2
317,772
Kawalerka
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agencja
Geo Estate
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Batumi, Gruzja
od
$83,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty 300 metrów od morza w kompleksie Optima Residence Optima Residence to szósty projekt wielofunkcyjnego kompleksu ELT Quarter, który buduje się na 7 hektarach ziemi na Batumi New Boulevard. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów i projektantów we współprac…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
1 obiekt nieruchomości 1
Odwrócenie to coś więcej niż tylko nazwa - to podejście, które odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni, komfortu i estetyki. Projekt został stworzony z myślą, że każdy szczegół powinien uosabiać elegancję, funkcjonalny spokój i wyrafinowanie.Nasza wizja polega na stworzeniu przestrzen…
Deweloper
Otium Development
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy Residence Batumi Gonio
Batumi, Gruzja
od
$141,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 32–151 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Club House — luksusowe rodzinne rezydencje z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzaj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Mieszkanie 3 pokoi
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Kawalerka
31.8
81,000
Agencja
Geo Estate
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Batumi, Gruzja
od
$31,414
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 19
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$82,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Batumi, Gruzja
od
$62,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$51,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Oval
Apartamentowiec Oval
Apartamentowiec Oval
Apartamentowiec Oval
Apartamentowiec Oval
Apartamentowiec Oval
Apartamentowiec Oval
Batumi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 34
Projekt znajduje się w samym sercu Atumi, w najbardziej rozwiniętym obszarze miejskim. "Oval" to największy projekt inwestycyjny w Alei Bohaterów. W odległości zaledwie 200 metrów od morza, fontanny taneczne i Batumi Central Stadium są oddalone o kilka minut spacerem. 5 minut do morza; 3 …
Agencja
sisnogroup
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Batumi, Gruzja
od
$83,000
Liczba kondygnacji 55
Kompleks położony jest w jednym z najbardziej elitarnych i wyjątkowych miejsc w Batumi: z jednej strony rozciąga się słynna ulica Rustaveli, jezioro Nurigeli i Park 6 Maja, a z drugiej strony graniczy z historyczną częścią Bulwaru Batumi i bezpośrednio z brzegiem morza
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Zespół mieszkaniowy Horizont Residence
Batumi, Gruzja
od
$36,852
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 27
"Horizont Grand Residence"Jest to nowoczesny kompleks wielofunkcyjny o zróżnicowanej infrastrukturze handlowej i usługowej. Jest unikalny w tym, że ma zielony dach, rzadkość dla nowego centrum miasta. Położony 400 metrów od Morza Czarnego, dom pozwala mieszkańcom cieszyć się bryzą morską i w…
Agencja
Gulfstream
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Pokaż wszystko Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Batumi, Gruzja
od
$81,360
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 19
Powierzchnia 32–70 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Green Side Gonio to luksusowy kompleks mieszkalny położony zaledwie 50 metrów od wybrzeża Morza Czarnego w malowniczej wiosce Gonio w Batumi. Ta nowoczesna inwestycja łączy komfort pięciogwiazdkowego hotelu z nieograniczoną swobodą życia dla właścicieli mieszkań.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.1 – 56.1
81,360 – 155,680
Mieszkanie 2 pokoi
69.7
223,040
Deweloper
GREEN SIDE
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarod…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Batumi, Gruzja
od
$43,560
Liczba kondygnacji 29
GURU Status jest premium kompleks mieszkalny położony na nowym bulwarze 150 metrów od morza. Panoramiczne widoki na morze i góry. Salon jest na dachu. Bogata infrastruktura i największy park rekreacyjny (3000 m2) w Batumi! Najlepsza jakość budynku w Batumi!- Zakończenie budowy latem 2024 rok…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Batumi, Gruzja
od
$45,100
Liczba kondygnacji 18
The residential complex "MTZ Luxe Living" in Batumi, 27 Shartava Street, which was completed in 2024! This complex is ideal for both comfortable living and successful investments. The residential complex "MTZ Luxe Living“ is located in the heart of Batumi, in one of the most attractive areas…
Agencja
Gulfstream
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Shalva Inasaridze 25 Archi Ramada Batumi to wielofunkcyjny aparthotel o standardzie europejskim, którego partnerem jest Ramada Encore firmy Wyndham, wiodącej na świecie sieci hotelowej Wyndham. Archi Ramada Batumi wyróżnia się materiałami budowlanymi i infrastrukturą oraz różnorodnymi usł…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$103,680
Liczba kondygnacji 40
Powierzchnia 46–94 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Twin Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkalny pierwszej linii linii brzegowej, 100 metrów od morza. Kompleks mieszkalny posiada centrum fitness, spa, kryte i odkryte baseny, salon piękności, kawiarnię, plac zabaw, pokój gier, odkryty i podziemny parking (250 samochodów), myjnię samoch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Mieszkanie 2 pokoi
94.4
188,780
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Next Collection to nowoczesny kompleks mieszkalny w elitarnym przedmieściu Batumi - Makhinjauri.Ten pierwszy kompleks apartamentowy na wybrzeżu Gruzji oferuje wszystko dla komfortowego życia i stabilnego dochodu.Projekt oferuje na sprzedaż apartamenty studyjne, apartamenty z 1 i 2 sypialniam…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Batumi, Gruzja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
ELT Dzielnica jest budowana na 7 hektarach ziemi na nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w postaci ćwierćdolarówki, która doskonale pas…
Deweloper
ELT Building
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Pokaż wszystko Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 33–42 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Firma budowlana LTD “ EVROMSHENI ” została założona w 2014 roku, a jej głównym zadaniem jest budownictwo. Firma oferuje wygodne i wysokiej jakości mieszkania zbudowane zgodnie z nowoczesnymi standardami. Naszym celem jest wykonywanie pracy z wysoką jakością i wykonywanie jej w ściśle zaplano…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Deweloper
LTD EVROMSHENI
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Batumi, Gruzja
od
$360,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Via Villas Batumi to nowy atrakcyjny projekt, który oferuje kolekcję komfortowych willi otoczonych naturą.Korzyści:Odległość od morza (10- 12 minut)Basen i prywatny tarasGrenlandia.Parking i plac zabaw dla dzieciizolacja akustyczna - i izolacja cieplnaNadzór wideo na okrągło i ochronaLokaliz…
Agencja
Gulfstream
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Liczba kondygnacji 26
Twoja przestrzeń to stylowy, wznoszący się nowy budynek z dużym dziedzińcem i nowoczesnymi apartamentami z efektywnym układem, z którego otwiera się panoramiczny widok na morze i ośrodek Batumi. Nowy budynek znajduje się w obszarze lotniska, przy ulicy Grigola Lortkipanidze 24, pięć minut sp…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Apartamentowiec The Parallel
Batumi, Gruzja
od
$45,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Agencja
sisnogroup
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Gruzja
od
$67,830
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 16
16-piętrowy wielofunkcyjny kompleks hotelowy w Gonio Quariati. Projekt położony jest w malowniczej lokalizacji między Morzem Czarnym a górami, zapewniając wielofunkcyjną infrastrukturę zaprojektowaną tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby przyszłych gości, wspaniałe panoramiczne widoki i …
Agencja
Satellite Estate
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Pokaż wszystko Apartamentowiec
Apartamentowiec
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 34
Agencja
FA real estate
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Pokaż wszystko Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Obywatelstwo UE - paszport rumuński - w PREZENCIE! Możliwość zakupu 1/2, 1/4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi menedżerami. Cena: 1/…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Możliwe jest zakup 1 / 2, 1 / 4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi kierownikami.Cena:1 / 4 pokoju od …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Batumi, Gruzja
od
$49,665
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Agencja
Gulfstream
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio. Wyndham Residences Batumi to wyjątkowy, 25-piętrowy hotel o ekskluzywnym designie, w którym wykorzystano materiały, meble i wyposażenie zgodne z międzynarodowymi standardami Wyndham. Wyndham Branded Residences ucieleśnia surowe standa…
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio. Wyndham Residences Batumi to wyjątkowy, 25-piętrowy hotel o ekskluzywnym designie, w którym wykorzystano materiały, meble i wyposażenie zgodne z międzynarodowymi standardami Wyndham. Wyndham Branded Residences ucieleśnia surowe standa…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Complex "Petra Sea Resort"
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Gruzja
od
$1,622
Rok realizacji 2026
Batumi Cixisdziri, W pierwszym pasie morza, kompleks "Petra Sea Resort", cena 1 m kw., od 1,413 $do 2,676 $, wielkość apartamentów zaczyna się od 27 m kw, 10% zaliczki, A rata jest podzielona na kolejne 30 miesięcy, Budownictwo zostanie ukończone 2026 lat
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$68,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 36–83 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkaniowy Panorama Batumi znajduje się w odległości 50 metrów od morza. Złożona infrastruktura: prywatna plaża, basen bez krawędzi, restauracja, fitness, sauna, salon, bar, sala do degustacji wina, pralnia i recepcja. Kompleks ma profesjonalną firmę zarządzającą.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.1
114,000
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
149,000
Kawalerka
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Batumi, Gruzja
od
$32,580
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
?Prawdziwy błękit pałacowy – nowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny klasy premium, zlokalizowany w najbardziej rozwijającej się części miasta Batumi, 180 metrów od morza. Kompleks położony jest nad morzem, przy nowym bulwarze, gdzie łączy się turystyka, biznes i życie codzienne. ?Tutaj…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Zespół mieszkaniowy ONE
Batumi, Gruzja
od
$47,243
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia 28–121 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Pierwszy dom klasy biznes w centrum Batumi. Położony w odległości spaceru od morza. Kluczowa cecha projektu — przemyślane układy z głównymi sypialniami i garderobami. 20,2% — roczny dochód z wynajmu.
Deweloper
One Development
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 58
Powierzchnia 30–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wyspa Batumi jest unikalnym projektem reprezentującym pierwszą sztuczną wyspę Georgii, położoną na wybrzeżu Morza Czarnego w Batumi. Wyspa obejmuje powierzchnię 84 hektarów, z czego 49% jest przeznaczonych dla parków i stref rekreacyjnych. Projekt łączy nowoczesne rozwiązania architektoniczn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.5
146,500
Mieszkanie 2 pokoi
108.4
303,000
Kawalerka
30.4
110,000
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio. Wyndham Residences Batumi to wyjątkowy, 25-piętrowy hotel o ekskluzywnym designie, w którym wykorzystano materiały, meble i wyposażenie zgodne z międzynarodowymi standardami Wyndham. Wyndham Branded Residences ucieleśnia surowe standa…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Batumi, Gruzja
od
$54,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Next Gardens to nowoczesny kompleks mieszkalny na elitarnym przedmieściu Batumi - Gonio.Kompleks składa się z dwóch bloków, z których każdy posiada własną liczbę pięter - odpowiednio 14 i 16.Projekt oferuje apartamenty z różnymi układami apartamentów od studia do dwupokojowych apartamentów o…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Zespół mieszkaniowy BW Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 31–117 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Mieszkalny kompleks typu klubu zbudowany z cegły i położony w centrum Batumi, w odległości spaceru od plaży, parków i centrów handlowych. Projekt składa się z 2 bloków: w jednym bloku znajduje się pięciogwiazdkowy hotel z międzynarodowego łańcucha Best Western Group, a w drugim bloku są rezy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Mieszkanie
32.4
163,300
Kawalerka
30.5
170,000
Agencja
Geo Estate
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Pokaż wszystko Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 14
Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort …
Agencja
Этажи. Северный Кипр.
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Batumi, Gruzja
od
$40,000
Liczba kondygnacji 26
NBG Panorama znajduje się minutę od morza. Dom został wybudowany z najlepszych materiałów, przy wykorzystaniu europejskich technologii. Zainstalowane windy pochodzą od sprawdzonej na całym świecie marki Kone. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw i parking dla rowerów. ● Bezpieczeństwo/…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$63,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Next Address to luksusowy, wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Batumi. Integralną częścią nowego kompleksu mieszkaniowego jest jego doskonała lokalizacja: odległość do morza wynosi 600 metrów. Międzynarodowe lotnisko w Batumi znajduje się 4 km (10 minut jazdy samochodem). Ko…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy