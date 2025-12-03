  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Chakvi, Gruzja

Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Gruzja
od
$23,375
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.Cechy:Dwa bezpośrednie wejścia do morza.Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i …
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Chakvi, Gruzja
od
$156,763
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 35–107 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Wyjątkowy ośrodek na powierzchni 100 000 m2 w ekologicznie czystej strefie podzwrotnikowej na wybrzeżu Morza Czarnego, zaledwie 9 km od miasta Batumi. Kompleks łączy Dreamland Oasis Hotel, prywatne apartamenty i ponad 50 obiektów własnej infrastruktury. 1 Apartamenty z sypialnią są idealne…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Mieszkanie 2 pokoi
107.4
251,811
Mieszkanie
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Deweloper
Dreamland Oasis Chakvi
Zostaw prośbę
Chakvi, Gruzja
od
$57,966
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
