Mieszkanie w nowym budynku OTIUM POTI

Poti, Gruzja
Cena na żądanie
3
ID: 32977
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Megrelia-Górna Swanetia
  • Miasto
    Poti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Przeniesienie
OTIUM POTI jest wielofunkcyjną blokadą resydentyczną o przestrzeniach handlowych i obszarze rekreacji.

Projekt, który obejmuje zieloną przestrzeń wokół budynku, strefy grającej i parkującej, zostanie uzupełniony do maja 2026 r.

Lokalizacja na mapie

Poti, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
