Nowe mieszkania w Kachetia, Gruzja

Telavi Municipality
4
Kvareli Municipality
1
Kvareli
1
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
, Gruzja
od
$40,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 195 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Apartamentowiec Hisni
Apartamentowiec Hisni
Kvareli, Gruzja
od
$90,000
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Gruzja
od
$330,000
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 286 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profitable investment opportunity. The project features three-story townhouses with mountain views, private gardens (300 m²), swimming pools, parking, and spacious basements that can be transformed into wi…
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Telavi Municipality, Gruzja
od
$33,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
O projekcie Firma budowlana Pala Group prezentuje nowy kompleks mieszkaniowy Your House w Varketili przy ulicy Tsnorisskali. Kompleks mieszkaniowy obejmuje 9 pięter mieszkalnych i handlowych oraz parking, podwórko zielone, place zabaw dla dzieci, plac i dobrze wyposażoną infrastrukturę. Term…
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Kisiskhevi, Gruzja
od
$400,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 209 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of Georgia’s winemaking region – Kakheti. S. Wines Chateau, Villas & SPA offers a unique opportunity to invest in luxury villas with private vineyards. Each 208 m² villa includes two bedrooms and a spaci…
