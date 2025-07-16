Kompleks mieszkalny SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy
🔥 Prepay jest poniżej rynku
🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%
🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznie
Na sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.
Do morza - 100 m, okna panoramiczne, bezpośredni widok na morze.
🌴 Lokalizacja - jeden z najlepszych obszarów miasta
🏙 O kompleksie
🏡 Apartamenty.
💰 Cena i plan płatności
Koszt: Od 59040 dolarów
🔹 1. Pierwsza rata 25%
🔹 2. Instalacja na 52 miesiące (bez odsetek)
📈 Atrakcyjność inwestycyjna
🤝 Spółka
🚩Ilość partii na preale jest ograniczona - czas na zarezerwowanie ceny targowej.
📞Napisz, a ja wybiorę optymalną konfigurację i obliczę indywidualny plan płatności.