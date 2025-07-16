  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

Kompleks mieszkalny SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

Batumi, Gruzja
od
$59,040
ID: 32980
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    31

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy

🔥 Prepay jest poniżej rynku

🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%
🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznie

Na sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.
Do morza - 100 m, okna panoramiczne, bezpośredni widok na morze.


🌴 Lokalizacja - jeden z najlepszych obszarów miasta

  • 100 m do plaży
  • Niedaleko kawiarnie, restauracje, deptak, park
  • Wysoka płynność Obszar Resort
  • Zapotrzebowanie na wynajem w ciągu roku
  • Komfortowa, nowoczesna infrastruktura


🏙 O kompleksie

  • Kompleks wielofunkcyjny Premium
  • Nowoczesna architektura, panorama
  • Wentylowana fasada, szklana balustrada
  • Windy OTIS / CONE / Mitsubishi
  • System ogrzewania i klimatyzacji VRF
  • Odporność sejsmiczna 9 punktów
  • Odbiór, bezpieczeństwo i obsługa 24 / 7
  • Firma zarządzająca z serwisem wynajmu


🏡 Apartamenty.

  • Widok na morze
  • Format dostawy - rama premium
  • Możliwość naprawy od dewelopera na początku sprzedaży $250 / m2


💰 Cena i plan płatności

Koszt: Od 59040 dolarów

🔹 1. Pierwsza rata 25%

🔹 2. Instalacja na 52 miesiące (bez odsetek)


📈 Atrakcyjność inwestycyjna

  • Do 12%
  • Wzrost kosztów - do 48% do dostawy
  • Zarządzanie leasingiem

🤝 Spółka

  • oficjalna praca z budowniczym
  • wybór i testowanie
  • przeglądanie online
  • Wynagrodzenie
  • meble i pomoc w wynajmie

🚩Ilość partii na preale jest ograniczona - czas na zarezerwowanie ceny targowej.

📞Napisz, a ja wybiorę optymalną konfigurację i obliczę indywidualny plan płatności.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 29.1
Cena za m², USD 2,050
Cena mieszkania, USD 59,665

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

