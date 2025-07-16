Kompleks mieszkalny SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy

🔥 Prepay jest poniżej rynku

🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%

🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznie

Na sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.

Do morza - 100 m, okna panoramiczne, bezpośredni widok na morze.



🌴 Lokalizacja - jeden z najlepszych obszarów miasta

100 m do plaży

Niedaleko kawiarnie, restauracje, deptak, park

Wysoka płynność Obszar Resort

Zapotrzebowanie na wynajem w ciągu roku

Komfortowa, nowoczesna infrastruktura



🏙 O kompleksie

Kompleks wielofunkcyjny Premium

Nowoczesna architektura, panorama

Wentylowana fasada, szklana balustrada

Windy OTIS / CONE / Mitsubishi

System ogrzewania i klimatyzacji VRF

Odporność sejsmiczna 9 punktów

Odbiór, bezpieczeństwo i obsługa 24 / 7

Firma zarządzająca z serwisem wynajmu



🏡 Apartamenty.

Widok na morze

Format dostawy - rama premium

Możliwość naprawy od dewelopera na początku sprzedaży $250 / m2



💰 Cena i plan płatności

Koszt: Od 59040 dolarów

🔹 1. Pierwsza rata 25%

🔹 2. Instalacja na 52 miesiące (bez odsetek)



📈 Atrakcyjność inwestycyjna

Do 12%

Wzrost kosztów - do 48% do dostawy

Zarządzanie leasingiem

🤝 Spółka

oficjalna praca z budowniczym

wybór i testowanie

przeglądanie online

Wynagrodzenie

meble i pomoc w wynajmie

🚩Ilość partii na preale jest ograniczona - czas na zarezerwowanie ceny targowej.

📞Napisz, a ja wybiorę optymalną konfigurację i obliczę indywidualny plan płatności.