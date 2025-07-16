Apart hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.

Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.
Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarodowymi standardami Radisson.
Radisson Blu Residences oferuje wyjątkową okazję do inwestycji w markowe rezydencje, które łączą luksus i wysoki potencjał dochodowy.
Projekt ten zapewnia najwyższy komfort i elegancję, a marka Radisson Blu gwarantuje prestiż, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą połączyć wyrafinowany styl życia z wiarygodną inwestycją finansową.
Apartamenty są oddawane do użytku po remoncie pod klucz, którego ekskluzywny design został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci hoteli Radisson.
Dochód do 14% rocznie!
28 dni na własne wakacje w roku!
Umowa najmu z Radisson na 20 lat! System basenowy 60/40 (podział zysków z przychodów brutto z użytkowania wszystkich pokoi hotelowych danej kategorii).
Pierwsza wpłata 20%
Brak rat procentowych do grudnia 2027 r.!
Druga kategoria pokoi:
Kompleksowa infrastruktura:
Lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.