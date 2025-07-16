Apart hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.

Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarodowymi standardami Radisson.

Radisson Blu Residences oferuje wyjątkową okazję do inwestycji w markowe rezydencje, które łączą luksus i wysoki potencjał dochodowy.

Projekt ten zapewnia najwyższy komfort i elegancję, a marka Radisson Blu gwarantuje prestiż, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą połączyć wyrafinowany styl życia z wiarygodną inwestycją finansową.

Apartamenty są oddawane do użytku po remoncie pod klucz, którego ekskluzywny design został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci hoteli Radisson.

Dochód do 14% rocznie!

28 dni na własne wakacje w roku!

Umowa najmu z Radisson na 20 lat! System basenowy 60/40 (podział zysków z przychodów brutto z użytkowania wszystkich pokoi hotelowych danej kategorii).

Pierwsza wpłata 20%

Brak rat procentowych do grudnia 2027 r.!

Druga kategoria pokoi:

Studia

Pokój od 31,6 m² z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Pokoje jednopokojowe

Pokój od 50,1 m² z oddzielną sypialnią i aneksem kuchennym.

Kompleksowa infrastruktura:

Kasyno

Centrum SPA

Miniaturowy ogród z roślinami

Plac zabaw dla dzieci

Prywatna plaża

Otwarty basen z podgrzewaną wodą

Restauracja z tarasem

Bar i salon na dachu

Parking podziemny

Sala konferencyjna

Recepcja

Sala fitness

Lokalizacja:

Ośrodek wypoczynkowy Gonio

Do morza - 50 m

Do centrum Batumi - 14 km

Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.